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В совет директоров Банка России могут войти 3 новых члена

Сегодня в 14:30 Банки и кредитование 0 154 Карина Мелова
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По словам руководителя думского комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова, в ходе заседания 22 февраля комитет обсудит возможность вхождения в совет директоров Центробанка 3 заместителей председателя Банка России. Речь идет о Филиппе Габунии, Алексее Заботкине и Юрие Исаеве (ист.: ТАСС).

Г-н Аксаков сообщил: «22 февраля проведем очное заседание, вопрос – три кандидата в члены совета директоров ЦБ».

Уточним, на данном этапе совет директоров регулятора насчитывает 14 человек, включая председателя Центробанка. После представления главой Банка России и согласования с президентом РФ членов совета директоров сроком на 5 лет назначает нижняя палата парламента.

Пока Заботкин, Исаев и Габуния не являются членами совета директоров регулятора.
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