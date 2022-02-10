В совет директоров Банка России могут войти 3 новых члена

По словам руководителя думского комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова, в ходе заседания 22 февраля комитет обсудит возможность вхождения в совет директоров Центробанка 3 заместителей председателя Банка России. Речь идет о Филиппе Габунии, Алексее Заботкине и Юрие Исаеве (ист.: ТАСС).



Г-н Аксаков сообщил: «22 февраля проведем очное заседание, вопрос – три кандидата в члены совета директоров ЦБ».



Уточним, на данном этапе совет директоров регулятора насчитывает 14 человек, включая председателя Центробанка. После представления главой Банка России и согласования с президентом РФ членов совета директоров сроком на 5 лет назначает нижняя палата парламента.



Пока Заботкин, Исаев и Габуния не являются членами совета директоров регулятора.