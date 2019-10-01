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Медведев: необходимо улучшать качество сельхозпродукции в соответствии с требованиями времени
9 октября в 16:12 Бизнес 0 150 Васильева Елена
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что агропромышленную отрасль РФ должна продолжать работать над улучшением качества сельхозпродукции, учитывая требования времени.
На пленарном заседании Международного агропромышленного форума он заявил: «Как активный участник мирового продовольственного рынка, один из крупнейших в продовольствии, Россия не может оставаться в стороне от необходимости адекватно реагировать на новые вызовы».
Премьер подчеркнул: «Нам нужно и дальше улучшать качество сельхозпродукции и продовольствия с учетом новых требований агроэкологии». Медведев также отметил сильные изменения в традиционном сельском хозяйстве, а также неэффективность привычных методов с применением избыточного количества удобрений. Глава правительства, кроме того, заявил о желании людей покупать органические экологически чистые продукты, несмотря на их более высокую стоимость, а также о зарождающейся новой культуре питания, предполагающей высокое качество продуктов питания и важность способа их производства.
Медведев сказал: «Конечно, это мнение больше распространено в развитых странах с довольно высоким уровнем доходов, но сами идеи здорового питания, на которых основана концепция органических продуктов, становятся все более популярными и в мире, и в нашей стране».
Он заявил о ведении Россией соответствующей системной деятельности сразу по нескольким направлениям, внедрении принципов рационального природопользования, а также восстановлении лесов и мелиорации земель сельхозназначения.
Медведев напомнил: «Второе – мы вводим современное нормативное регулирование для органической продукции. Новое законодательство вступает в силу с 1 января следующего года».
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