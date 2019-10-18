В III квартале индекс деловой активности МСБ снизился

По итогам III квартала текущего года индекс деловой активности в сегменте малого и среднего бизнеса (МСБ) опустился до 50.9 пункта. Об этом говорится в совместном исследовании агентства Magram Market Research, Промсвязьбанка и «Опоры России».



Авторы исследования указывают, что такой результат фактически говорит о стагнации в сегменте. Наибольшее падение деловой активности было зафиксировано в отрасли производства, где индекс опустился с 53.9 до 49.4 пункта. На снижение деловой активности в большей мере повлияло сокращение выручки, которая упала у трети опрошенных аналитиками бизнесменов, пишет РБК.



Между тем, индекс доступности финансирования МСБ показал положительную динамику, увеличившись до 52.2 пункта с 49.8. Одновременно с этим доля компаний, которым не требуется финансовая поддержка, уменьшилась до 56% с прежних 72%.



Тем временем, согласно данным реестра Федеральной налоговой службы, численность работников, занятых в сегменте МСБ, сократилась практически на 600 тысяч человек по сравнению с октябрем 2018 года. Наибольшее уменьшение численности работников было зафиксировано в малых компаниях, пишут «Известия», где сокращение превысило 364 тысячи человек.



В ФНС поясняют статистику укрупнением предприятий на фоне реализации программ господдержки бизнеса.