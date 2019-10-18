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В III квартале индекс деловой активности МСБ снизился
Сегодня в 17:03 Бизнес 3 105 Иван Тихонов
По итогам III квартала текущего года индекс деловой активности в сегменте малого и среднего бизнеса (МСБ) опустился до 50.9 пункта. Об этом говорится в совместном исследовании агентства Magram Market Research, Промсвязьбанка и «Опоры России».
Авторы исследования указывают, что такой результат фактически говорит о стагнации в сегменте. Наибольшее падение деловой активности было зафиксировано в отрасли производства, где индекс опустился с 53.9 до 49.4 пункта. На снижение деловой активности в большей мере повлияло сокращение выручки, которая упала у трети опрошенных аналитиками бизнесменов, пишет РБК.
Между тем, индекс доступности финансирования МСБ показал положительную динамику, увеличившись до 52.2 пункта с 49.8. Одновременно с этим доля компаний, которым не требуется финансовая поддержка, уменьшилась до 56% с прежних 72%.
Тем временем, согласно данным реестра Федеральной налоговой службы, численность работников, занятых в сегменте МСБ, сократилась практически на 600 тысяч человек по сравнению с октябрем 2018 года. Наибольшее уменьшение численности работников было зафиксировано в малых компаниях, пишут «Известия», где сокращение превысило 364 тысячи человек.
В ФНС поясняют статистику укрупнением предприятий на фоне реализации программ господдержки бизнеса.
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Как Вы прокомментируете данные исследования и статистику ФНС? По Вашему мнению, в каком состоянии сейчас МСБ в России и что поможет развитию МСБ?
Малый бизнес в России сегодня находится в состоянии, похожем на летаргический сон. Никакое облегчение доступа к кредитам и т.п. меры не помогут, потому что на фоне не растущих годами доходов населения - а это основные клиенты типичного малого бизнеса - невозможно рассчитывать на рост бизнеса, а без роста продаж нет возможности отдавать кредиты (по любой ставке) и не уходить при этом в минус.
Малому бизнесу в этой ситуации поможет только чудо: напр., если вдруг регуляторная гильотина действительно заработает, куда-то исчезнут многочисленные крышеватели-силовики, государство перестанет, клянясь в неизменности правил, постоянно пересматривать систему налогообложения малого бизнеса (в сторону ужесточения правил, введения новых сборов, отмены льготных режимов и т.д.), не будет "поддерживать" - а просто не станет мешать.
Как Вы прокомментируете данные исследования и статистику ФНС? По Вашему мнению, в каком состоянии сейчас МСБ в России и что поможет развитию МСБ?
Очевидно, что факторов снижения деловой активности малых и средних предприятий больше, чем просто процесс укрупнения предприятий, как утверждают в ФНС. В последние годы налоговое бремя на малый бизнес возрастает, несмотря на декларируемые Правительством и Президентом идеи снижения этого бремени. Это приводит к тому, что значительное число компаний уходит в «тень», что приводит к снижению собираемости налогов, а значит и наполняемости бюджетов всех уровней. Не слишком способствует пока развитию малого и среднего бизнеса и решение об обязательности размещения у них заказов от крупных государственных монополий и госкорпораций. Очевидно, что для стимулирования деловой активности малого и среднего бизнеса в России, необходима разработка комплекса мер как на федеральном, так и на региональном уровнях. Эти меры должны включать меры по «налоговым каникулам» для тех предприятий, которые задействованы в реализации государственного заказа или социально -значимых проектов на региональном уровне. Также к числу стимулирующих мер можно отнести расширение спектра доступности кредитования государственными банками и снижение за счет субсидий процентных ставок по таким кредитам. Не менее важным было бы вовлечение малых и средних предприятий в решение задач связанных с реализацией национальных проектов, особенно в сфере цифровизации и повышения качества жизни, создания доступной и качественной городской среды. Важно также, что все эти меры должны реализовываться в комплексе, а не по отдельности и строго регулироваться и контролироваться на всех уровнях государственной власти.
Как Вы прокомментируете данные исследования и статистику ФНС? По Вашему мнению, в каком состоянии сейчас МСБ в России и что поможет развитию МСБ?
Исследования и статистика ФНС наглядно показывает о комплексе проблем для МСБ на данный момент. Сокращение количества МСБ можно связать с санкциями, суммарно возросшими налогами( в количественном порядке), постоянными проверками со стороны надзирающих органов, слабеющим рублем и отсутствием экономической стабильности. Если создать условия для МСБ позволяющие хотя бы первые год-два встать на ноги без постоянной отчетности перед соответствующими структурами, то количество МСБ имело бы шанс стабильно расти и развиваться. Также сокращает количество потенциальных МСБ условия и сроки регистрации юридического лица. Необходимо создавать благоприятные условия для ведения бизнеса. К примеру, где задействован только один владелец бизнеса, можно применить следующую практику. Вообще не облагать налогами за исключением НДС. Но в случае найма владельцем сотрудника одного и более начать взимать полноценно налоги или по какой нибудь прогрессивной шкале. Думаю только это одно послабление позволило бы малому и среднему бизнесу работать открыто и стабильно. А работая стабильно и в белую вносился бы больший вклад в развитие экономики.