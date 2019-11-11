В Роструде предупредили о рассылке мошенниками несуществующих штрафов

Некоторые российские работодатели получили фальшивые штрафы, присланные мошенниками, за якобы выявленные ранее нарушения. Они направили соответствующие сведения в территориальные органы Роструда, о чем и сообщила сегодня пресс-служба ведомства.



В сообщении сказано: «Работодателям стали приходить фальшивые постановления о назначении административного наказания и требования уплатить административный штраф за якобы выявленные нарушения от имени государственных инспекций труда». Надзорные мероприятия по отношению к обратившимся с жалобами работодателей, при этом, не проводились гострудинспекциями, не составлялись в их отношении также акты инспекторского реагирования.



Пресс-служба процитировала слова замруководителя Роструда Ивана Шкловеца: «В целях предотвращения материального ущерба при уплате административных штрафов просим обращать особое внимание на реквизиты получателя в постановлениях о назначении административного наказания». При уплате штрафов, в частности, денежные средства должны перечисляться на счета территориальных органов Федерального казначейства РФ, то есть, никакая другая организация не может быть получателем платежей.



В пресс-службе Роструда рассказали информагентству ТАСС, что фальшивые штрафы от трудовой инспекции Свердловской области на сумму в 30 тысяч рублей получили работодатели Нижнего Тагила. Другие предприниматели получили от мошенников письма с требованием об уплате несуществующих штрафов в сумме 5 тысяч рублей.



В Роструде пояснили: «Документы присылаются от имени замруководителя Государственной инспекции труда Свердловской области Татьяны Гасилиной. Такой человек в инспекции действительно существует, занимает эту должность. Адрес учреждения также указан верно. Однако реквизиты в письме принадлежат не госинспекции труда, а неизвестному физическом лицу».