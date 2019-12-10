ГД одобрила законопроект о переводе бизнес-лицензирования в электронную форму

Нижняя палата парламента в третьем, окончательном чтении приняла законопроект № 612719-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части внедрения реестровой модели предоставления государственных услуг по лицензированию отдельных видов деятельности», который предполагает перевод лицензирования бизнеса в электронную форму. Документ предусматривает отказ от бумажных лицензий и внедрение реестровой модели. На практике за предоставлением электронных лицензий на отдельные виды деятельности юрлицам и индивидуальным предпринимателям последует внесение соответствующей записи в реестр.



Одобренный ГД законопроект закрепляет приоритет электронного документооборота в сфере лицензирования бизнеса. Он также предполагает возможность для бизнесменов получения услуг по приему документов и лицензированию в МФЦ и через региональные порталы.



По словам главы комитета ГД по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николая Николаева, переход на реестровую модель «позволит снизить административную нагрузку на предпринимателей как в ходе ведения бизнеса, так и непосредственно при продлении или переоформлении лицензии» (цитата по РИА Новости).



Закон вступит в силу 1 января 2021 года.