|
ГД одобрила законопроект о переводе бизнес-лицензирования в электронную форму
18 декабря в 22:18 Бизнес 3 236 Иван Тихонов
Нижняя палата парламента в третьем, окончательном чтении приняла законопроект № 612719-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части внедрения реестровой модели предоставления государственных услуг по лицензированию отдельных видов деятельности», который предполагает перевод лицензирования бизнеса в электронную форму. Документ предусматривает отказ от бумажных лицензий и внедрение реестровой модели. На практике за предоставлением электронных лицензий на отдельные виды деятельности юрлицам и индивидуальным предпринимателям последует внесение соответствующей записи в реестр.
Одобренный ГД законопроект закрепляет приоритет электронного документооборота в сфере лицензирования бизнеса. Он также предполагает возможность для бизнесменов получения услуг по приему документов и лицензированию в МФЦ и через региональные порталы.
По словам главы комитета ГД по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николая Николаева, переход на реестровую модель «позволит снизить административную нагрузку на предпринимателей как в ходе ведения бизнеса, так и непосредственно при продлении или переоформлении лицензии» (цитата по РИА Новости).
Закон вступит в силу 1 января 2021 года.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также
Аналитики выяснили, в каких сферах деятельности наиболее востребованы предпенсионеры17 декабря в 17:08 Рынок труда
В ГД предлагают расселять жителей аварийных домов по ипотеке17 декабря в 16:38 Ипотека
Минтруд планирует в 2020 запустить систему мониторинга трудоустройства выпускников16 декабря в 17:21 Рынок труда
|
Самое читаемое Самое обсуждаемое
С 1 января 2020 года МРОТ повысится на 850 рублей Недвижимость премиум-класса: формула комфортного проживания На последнем заседании 2019 года регулятор снизил ключевую ставку Депутаты урегулировали вопрос о брокерской деятельности на финансовом рынке Минтруд планирует в 2020 запустить систему мониторинга трудоустройства выпускников
Архив статей
Как Вы оцениваете законопроект о переводе лицензирования бизнеса в электронную форму?
Следует отметить, что сегодня, достаточно активно осуществляется преобразование законодательной базы о лицензировании. Это и изменения методов и форм лицензирования, видов лицензируемой деятельности и переход некоторых из этих видов на саморегулирование. Очевидно, предполагаемое новшество о переводе лицензирования бизнеса в электронную форму, продиктовано временем. Но в стране нет, к сожалению единой системы лицензионного законодательства, наличие которой, позволило бы осуществить обособление, её, в самостоятельный институт административного права. Отсутствии единого правового института лицензирования так или иначе будет порождать ряд проблем, независимо какая форма лицензирования бизнеса присутствует… А это, в конечном итоге, приведет к новому витку не предусмотренного событийного ряда в экономике страны.
Как Вы оцениваете законопроект о переводе лицензирования бизнеса в электронную форму?
Перевод документооборота в электронный формат в нашей стране по необходимости и своевременности внедрения можно сравнить с реформами начала XVIII века, когда собственно бумажное делопроизводство в его современном виде было повсеместно внедрено в деятельность государственных органов. В определенном смысле оно таким и остается до настоящего времени. Цифровизация экономики и вслед за этим государственной службы очевидно является насущной необходимостью и в этом смысле законопроект можно только приветствовать.
Законопроект предусматривает возможность сохранить верность бумаге в виде выписки из реестра лицензий, но в данном случае это будет лишь одна из возможных форм представления факта наличия лицензии. Первичной станет запись в электронном реестре. Стимулировать переход на цифровой формат будет отсутствие взимания денег – госпошлины.
Оптимизм в успехе внедрения положений законопроекта вселяет то, что сходная модель уже используется при предоставлении некоторых услуг в Росреестре, Федеральной налоговой службе, Росаккредитации и др.
Как Вы оцениваете законопроект о переводе лицензирования бизнеса в электронную форму?
Перевод лицензирования бизнеса в цифровую форму является важным шагом на пути внедрения цифровых технологий в нашу повседневную жизнь и в повседневную деятельность органов государственной власти. При этом как всегда вызывает вопрос как это прогрессивное решение будет внедряться в регионах России, которые характеризуются пока очень разной степенью проникновения цифровых технологий. Очевидно, что реализация закона потребует серьезных финансовых вложений со стороны государства, которые неизбежно будут компенсироваться за счёт стоимости услуги для конечного потребителя. Именно размер конечной стоимости услуги по регистрации и определит эффективность реализации данного закона. Если стоимость будет значительной, то скорее всего значительная часть бизнеса будет работать, что называется «из под полы», что естественно не повысит собираемость налогов и платежей в региональные бюджеты.