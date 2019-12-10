Россияне рассказали о том, что мешает им запустить собственный бизнес

Российская венчурная компания совместно с научно-исследовательским и консалтинговым центром проанализировала отношение граждан РФ к предпринимательству. Как показали результаты исследования, 83% респондентов полагают, что собственный бизнес – отличный карьерный выбор, а 63% - посоветовали бы своим детям развивать собственное дело.



Около 30% опрошенных россиян заявили, что готовы в ближайшие 3 года заняться предпринимательством. Между тем, граждане назвали причины, которые мешают им начать собственное дело: 74% заявили о дефиците средств для стартапа, 65% назвали ограничением сложные административные процедуры, 63% признались, что у них недостаточно знаний и умений, передают данные исследования ТАСС. Более того, 54% участников опроса считают, что не стоит начинать собственное дело, если есть риск провала.



Аналитики также выяснили, что целеустремленность, ум и честность – ключевые качества владельцев собственного бизнеса, по мнению респондентов. Наибольшую готовность к запуску бизнеса демонстрируют молодые люди в возрасте 18-30 лет: 92% из этой возрастной группы считают предпринимательство хорошим карьерным выбором.