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Премьер-министра предупредили и риске массовой эмиграции IT-специалистов за границу

Сегодня в 12:45 Бизнес 0 170 Иван Тихонов
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Председатель правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская и президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров направили письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой поддержать отрасль в сложных условиях. В частности, профучастники считают необходимым включить сегмент в перечень пострадавших от пандемии коронавируса.

В письме участники ИТ-рынка указывают на то, что в случае отсутствия государственной поддержки в 2020-2021 гг. РФ могут покинуть от 10 до 15 тысяч ИТ-специалистов, пишет РБК. Это произойдет на фоне массовых задержек зарплат, банкротств компаний и сокращения сотрудников.

Авторы письма приводят данные опроса, согласно которому средняя выручка отечественных разработчиков ПО в мае 2020 года сократилась практически вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Более того, порядка 10% опрошенных компаний заявили о сокращении выручки до 90%.

«Индустрия разработки ПО — высокоинтеллектуальная отрасль с высоким порогом входа, создающая технически сложные продукты, на разработку которых уходят годы, и в случае банкротства компаний восстановление их будет крайне затруднено либо невозможно. (...) Принимая во внимание, что фонд оплаты труда составляет порядка 80% расходов ИТ-компаний, спад в отрасли приведет к сокращению персонала», — указывают авторы письма.

Профучастники добавляют, что отсутствие поддержки приведет к сокращению экспортной активности. Дабы этого избежать, авторы письма просят у правительства признать отрасль пострадавшей от пандемии для получения господдержки, провести рассрочку выплат страховых взносов в фонд оплаты труда и НДФЛ для компаний, производящих ИТ-продукцию, за 2020 год и на 2021–2024 годы, а также поддержать и/или субсидировать государственный спрос на отечественную ИТ-продукцию, что позволит компаниям пережить кризисный период.
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