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Бизнес-омбудсмен констатировал значительную потерю выручки МСП из-за пандемии

Сегодня в 13:27 Бизнес 1 152 Иван Тихонов
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Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов в рамках встречи в Новосибирске с бизнесменами и лидерами общественных союзов поделился неутешительной статистикой. По его подсчетам, порядка 60% малых и средних предприятий на фоне пандемии сократили выручку.

«По нашим оценкам, как минимум 60% (предприятий МСП) получили минус 30% от выручки. Сегодня реально получают прибыль (сейчас это немного увеличилось) 10% от всех субъектов», — цитирует слова бизнес-омбудсмена ТАСС.

Паче того, г-н Титов отметил, что объем финансовой помощи бизнесу в период пандемии «очень ограничен». Одновременно с этим работают и «другие институты».

«Например, поддерживается спрос через прямые выплаты семьям с детьми, через пенсии, это тоже, конечно, поддерживает бизнес, потому что спрос и так резко падает. Конечно, [работают] налоговые льготы для малого бизнеса», — поведал он.

Несмотря на это, бизнесом не так востребована такая мера поддержки, как мораторий на банкротство компаний МСП из наиболее сильно пострадавших отраслей, указывает бизнес-омбудсмен.
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Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Некрасов Василий    Сегодня в 15:01

У кого-то -30% потерь от выручки, а у кого-то 80 и более % потерь. Тот же туризм вообще с убытками живет.

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