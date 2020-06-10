Бизнес-омбудсмен констатировал значительную потерю выручки МСП из-за пандемии

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов в рамках встречи в Новосибирске с бизнесменами и лидерами общественных союзов поделился неутешительной статистикой. По его подсчетам, порядка 60% малых и средних предприятий на фоне пандемии сократили выручку.



«По нашим оценкам, как минимум 60% (предприятий МСП) получили минус 30% от выручки. Сегодня реально получают прибыль (сейчас это немного увеличилось) 10% от всех субъектов», — цитирует слова бизнес-омбудсмена ТАСС.



Паче того, г-н Титов отметил, что объем финансовой помощи бизнесу в период пандемии «очень ограничен». Одновременно с этим работают и «другие институты».



«Например, поддерживается спрос через прямые выплаты семьям с детьми, через пенсии, это тоже, конечно, поддерживает бизнес, потому что спрос и так резко падает. Конечно, [работают] налоговые льготы для малого бизнеса», — поведал он.



Несмотря на это, бизнесом не так востребована такая мера поддержки, как мораторий на банкротство компаний МСП из наиболее сильно пострадавших отраслей, указывает бизнес-омбудсмен.