Доля россиян, которые положительно относятся к предпринимательству, выросла до 80%

МЭР совместно с аналитическим центром НАФИ опросили россиян в 70 городах России об их отношении к предпринимательству. Как показали результаты исследования, 29% опрошенных готовы попробовать себя в предпринимательской деятельности. Более того, 7% намерены открыть свой бизнес в ближайшие 3 года.



За последний год доля россиян, которые положительно относятся к предпринимательству, выросла на 3% и составляет 80%. Среди тех, кто хочет открыть собственное дело, 55% мужчин и 45% женщин. Среди респондентов, готовых попробовать себя в бизнесе, 60% составляют молодые люди в возрасте 14—34 лет. Россиян старшего возраста (от 55 лет) среди желающих открыть свое дело существенно меньше — 6%.



Как выяснили аналитики, 51% россиян считают условия ведения бизнеса в РФ благоприятными. Это связано, прежде всего, с существованием государственных программ поддержки предпринимательства и специальными банковскими программами. В то же время 41% опрошенных считают условия в своем регионе неблагоприятными, ввиду высоких налогов и административных барьеров.



По сравнению с 2019 годом доля россиян, осведомленных о мерах государственной поддержки предпринимателей, увеличилась на 4%. Среди отдельных мер господдержки наиболее известными среди граждан являются льготное кредитование (28%), налоговые послабления (19%) и выдача микрозаймов для МСП (18%).