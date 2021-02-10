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Матвиенко предложила принять меры по повышению экологической ответственности бизнеса

26 февраля в 11:58 Бизнес 2 237 Карина Мелова
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Председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко обратилась к председателю правительства Михаилу Мишустину с предложением принять дополнительные меры, призванные усилить экологическую ответственность бизнес-сектора (ист.: ТАСС).

«Ситуация с разливом нефтепродуктов в Норильске и многомиллиардный штраф «Норникелю» стали индикатором того, что вести бизнес по принципу «после нас хоть потоп» уже не получится. Считаем необходимым принять дополнительные меры по повышению экологической ответственности бизнеса», – заявила спикер СФ в ходе встречи премьер-министра с членами СФ в Доме правительства, состоявшейся 24 февраля.

Г-жа Матвиенко назвала вопрос экологии одним из основных на сегодняшний день и сделала акцент на острой необходимости выстраивания национально ориентированного и социально ответственного бизнеса, а также создания среды, в которой бизнесу будет удобно инвестировать в развитие государства.

Прежде вице-премьер России поделилась информацией о том, что средства компенсации ущерба, выплаченные по решению суда дочерней компанией «Норникеля», пойдут на развитие экологических программ Красноярского края.
Комментарии ЭКСПЕРТОВ
Чепуренко Александр (Президент НИСИПП, Д.э.н.)

Введение "дополнительных мер экологической ответственности бизнеса" - это по-хорошему не что иное, как страхование экологических рисков вместо разного рода инспекций. Мера правильная, о ней много лет говорят эксперты. Но сомневаюсь, что в период пандемии бизнес готов пойти на такие дополнительные издержки. Даже, если государство взамен гарантирует бизнесу снижение прочих административных издержек - доверие к государству у бизнеса давно подорвано.

Туманов Сергей (Председатель Межрегионального профсоюза предпринимателей «ДЕЛО» )

Больше всего пугают высказывания госпожи Матвиенко типа "пора формировать социально ответственный бизнес" и все в таком роде. Как чиновники любят "формировать" бизнес наши предприниматели знают не по наслышке. Безусловно, нужно создавать условия для мотивации предпринимателей вести социальный и экологично-ориентированный бизнес. Но как бы с водой не выплеснуть дитя. К сожалению, чувство меры наших чиновников зачастую подводит. Вообще-то механизмы стимулирования и мотивации бизнеса лучше получаются у нашего премьер-министра Мишустина и его команды. Заявления же сенаторов на данном этапе болше воспринимаются как предвыборный популизм.

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