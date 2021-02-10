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Матвиенко предложила принять меры по повышению экологической ответственности бизнеса
26 февраля в 11:58 Бизнес 2 237 Карина Мелова
Председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко обратилась к председателю правительства Михаилу Мишустину с предложением принять дополнительные меры, призванные усилить экологическую ответственность бизнес-сектора (ист.: ТАСС).
«Ситуация с разливом нефтепродуктов в Норильске и многомиллиардный штраф «Норникелю» стали индикатором того, что вести бизнес по принципу «после нас хоть потоп» уже не получится. Считаем необходимым принять дополнительные меры по повышению экологической ответственности бизнеса», – заявила спикер СФ в ходе встречи премьер-министра с членами СФ в Доме правительства, состоявшейся 24 февраля.
Г-жа Матвиенко назвала вопрос экологии одним из основных на сегодняшний день и сделала акцент на острой необходимости выстраивания национально ориентированного и социально ответственного бизнеса, а также создания среды, в которой бизнесу будет удобно инвестировать в развитие государства.
Прежде вице-премьер России поделилась информацией о том, что средства компенсации ущерба, выплаченные по решению суда дочерней компанией «Норникеля», пойдут на развитие экологических программ Красноярского края.
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Введение "дополнительных мер экологической ответственности бизнеса" - это по-хорошему не что иное, как страхование экологических рисков вместо разного рода инспекций. Мера правильная, о ней много лет говорят эксперты. Но сомневаюсь, что в период пандемии бизнес готов пойти на такие дополнительные издержки. Даже, если государство взамен гарантирует бизнесу снижение прочих административных издержек - доверие к государству у бизнеса давно подорвано.
Больше всего пугают высказывания госпожи Матвиенко типа "пора формировать социально ответственный бизнес" и все в таком роде. Как чиновники любят "формировать" бизнес наши предприниматели знают не по наслышке. Безусловно, нужно создавать условия для мотивации предпринимателей вести социальный и экологично-ориентированный бизнес. Но как бы с водой не выплеснуть дитя. К сожалению, чувство меры наших чиновников зачастую подводит. Вообще-то механизмы стимулирования и мотивации бизнеса лучше получаются у нашего премьер-министра Мишустина и его команды. Заявления же сенаторов на данном этапе болше воспринимаются как предвыборный популизм.