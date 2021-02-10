Матвиенко предложила принять меры по повышению экологической ответственности бизнеса

Председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко обратилась к председателю правительства Михаилу Мишустину с предложением принять дополнительные меры, призванные усилить экологическую ответственность бизнес-сектора (ист.: ТАСС).



«Ситуация с разливом нефтепродуктов в Норильске и многомиллиардный штраф «Норникелю» стали индикатором того, что вести бизнес по принципу «после нас хоть потоп» уже не получится. Считаем необходимым принять дополнительные меры по повышению экологической ответственности бизнеса», – заявила спикер СФ в ходе встречи премьер-министра с членами СФ в Доме правительства, состоявшейся 24 февраля.



Г-жа Матвиенко назвала вопрос экологии одним из основных на сегодняшний день и сделала акцент на острой необходимости выстраивания национально ориентированного и социально ответственного бизнеса, а также создания среды, в которой бизнесу будет удобно инвестировать в развитие государства.



Прежде вице-премьер России поделилась информацией о том, что средства компенсации ущерба, выплаченные по решению суда дочерней компанией «Норникеля», пойдут на развитие экологических программ Красноярского края.