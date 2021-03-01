ТПП заговорила об узаконивании понятия «семейный бизнес»

Сергей Катырин, стоящий во главе Торгово-промышленной палаты РФ, в ходе встречи с Владимиром Путиным выразил желание оформить понятие семейного бизнеса на законодательном уровне (ист.: ТАСС).



«Еще один из спецпроектов, о котором мы вам докладывали в письменном виде, — это семейный бизнес. Это проект, которым мы занимаемся. Мы уже провели три всероссийских форума семейных бизнесов, съезжались семейные компании со всей страны. Сейчас мы работаем с правительством над тем, чтобы все-таки это как-то в законодательную форму облечь», – заявил руководитель ТПП.



По словам главы государства, члены нижней палаты СФ также рассматривали этот вопрос.



До этого ТПП выступала с инициативой разработки семейного патента. Согласно мнению г-на Катырина, в данный момент директора компаний не оформляют всех сотрудников, с которыми имеют родственные связи, по причине возникающих в связи с документооборотом трудностей. Таким образом, эти лица работают «в тени». Учитывая данные обстоятельства, ТПП считает целесообразным разрешить небольшим компаниям, включающим до 15 сотрудников, покупать патент на семью и работать на протяжении года без оформления иных документов всем членам семьи.



Выдача семейного патента предполагает регистрацию главы семейного бизнеса в мобильном приложении в качестве ИП, а связи с членами семьи регламентируются на основании гражданско-правового договора.