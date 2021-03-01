ТПП заговорила об узаконивании понятия «семейный бизнес»

Сергей Катырин, стоящий во главе Торгово-промышленной палаты РФ, в ходе встречи с Владимиром Путиным выразил желание оформить понятие семейного бизнеса на законодательном уровне (ист.: ТАСС).
«Еще один из спецпроектов, о котором мы вам докладывали в письменном виде, — это семейный бизнес. Это проект, которым мы занимаемся. Мы уже провели три всероссийских форума семейных бизнесов, съезжались семейные компании со всей страны. Сейчас мы работаем с правительством над тем, чтобы все-таки это как-то в законодательную форму облечь», – заявил руководитель ТПП.
По словам главы государства, члены нижней палаты СФ также рассматривали этот вопрос.
До этого ТПП выступала с инициативой разработки семейного патента. Согласно мнению г-на Катырина, в данный момент директора компаний не оформляют всех сотрудников, с которыми имеют родственные связи, по причине возникающих в связи с документооборотом трудностей. Таким образом, эти лица работают «в тени». Учитывая данные обстоятельства, ТПП считает целесообразным разрешить небольшим компаниям, включающим до 15 сотрудников, покупать патент на семью и работать на протяжении года без оформления иных документов всем членам семьи.
Выдача семейного патента предполагает регистрацию главы семейного бизнеса в мобильном приложении в качестве ИП, а связи с членами семьи регламентируются на основании гражданско-правового договора.
Законодательное оформление давно сложившейся реалии семейного бизнеса можно только приветствовать. Предприятия , состоящие в основном из близких родственников, распространены в мире и в России. Они, как правило, отличаются большей мотивацией, преданностью делу, тесными внутренними связями. Для государства и для самих предпринимателей, для их совместного существования и развития регламентация данной формы в законе стала бы шагом вперёд.
Но главное – чтобы данная новация не осталась только бумажной инициативой «для галочки» по отчёту о заботе о малом и среднем предпринимательстве. Есть смысл рассматривать дальше возможные особенности правовых, организационных режимов для семейного предприятия, меры юридической защиты, государственной поддержки. Иначе логика его выделения потеряется.
Поэтому пока не совсем понятна концепция и потенциальные преимущества данной формы. В предложениях ТПП - дать «возможность микропредприятиям с численностью до 15 человек приобрести патент на семью и работать, не оформляя никаких других документов каждому члену семьи, в течение года». Это было бы действительно интересной новацией по сравнению с нынешним положением дел.
Но тут же в пояснении к законопроекту указано другое. «Руководитель семейной компании на патенте регистрируется в качестве ИП, а взаимоотношения с членами семьи регламентируются на основании гражданско-правового договора». Простите, но это не отличается от существующей стандартной патентной системы налогообложения. Её может использовать ИП (подчеркнём: это «индивидуальный предприниматель», человек, а не коллектив) и привлекать работников в количестве до 15 человек.
Так всё же: речь идёт о едином «патенте на семью без других документов каждому члену семьи», или о ИП, взаимоотношения с которым «регламентируются на основании гражданско-правового договора»? Ведь сейчас глава фактического семейного предприятия действительно часто не оформляет своих домочадцев, чтобы не связываться с дополнительными документами, не выплачивать зарплату с налогами, которая бессмысленна между членами семьи. Ну как, например, хозяин небольшой закусочной станет нанимать и платить зарплату с отчислениями в НДФЛ и соцфонды своей жене – повару или сыну-экспедитору? Конечно, легче просто не оформлять их, тем более, если у них единый семейный бюджет. И для «вывода из тени», для поддержки, юридической защиты и распространения данных образований нужно ввести такую практику в правовое поле, предоставлять единый «коллективный» патент.