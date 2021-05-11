Бизнес-сообщество столицы инициирует изменение закона о банкротстве

Бизнес-сообщество столицы РФ стало автором поправок в законодательный акт о банкротстве, определяющих меры досудебного оздоровления предприятий. Такими сведениями 12 мая поделилась Татьяна Минеева (уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве).
«Действующее законодательство о банкротстве не может спасти бизнес, а лишь принуждает его к банкротству. Достаточно долга в 300 тыс. рублей, чтобы кредиторы начали банкротить предприятия. Мы подготовили инициативу по «антибанкротным» поправкам в закон о несостоятельности (банкротстве) в части, касающейся инструментов санации. В ней прописаны прорывные инструменты досудебного оздоровления предприятий. По сути, это комплекс логичных и разумных мер, к примеру, обеспечения в виде залога, поручительства по обязательствам должника, реструктуризация долгов, отсрочка (рассрочка) платежей и так далее», – разъяснил представитель пресс-службы Минеевой (ист.: ТАСС).
Согласно информации уполномоченного по защите прав столичных предпринимателей, на законодательном уровне не закреплен термин «профилактика банкротства» и не описаны шаги, которые следует выполнять. Г-жа Минеева подчеркивает добровольный характер процедуры санации, которая будет отличаться от принудительного банкротства, почти всегда завершаемого ликвидацией и распродажей имущества должника.
Ожидается, что упомянутая инициатива станет частью ежегодного доклада бизнес-омбудсмена Москвы столичному мэру Сергею Собянину.
Насколько реально, по-Вашему, достижение целей, поставленных авторами «антибанкротных» поправок? Будут ли вышеописанные меры способствовать уменьшению числа банкротств?
На настоящий момент большая часть дел о банкротстве возбуждается кредиторами (92%). Не веря в то, что процедура банкротства может «оздоровить», должники тянут с заявлением о признании себя банкротом до последнего. Их опасения оправданы, так как подавляющее большинство дел о банкротстве завершается введением процедуры конкурсного производства и ликвидацией, ведь в нашей стране действует прокредиторское законодательство, в соответствии с которым дальнейшую судьбу должника всегда решают кредиторы. Важным фактором является и то, что должника, который находится в процедуре банкротства (даже если это реабилитационная процедура) бизнес сообщество воспринимает негативно.
Вот почему уменьшить число банкротства за счет введение работающих инструментов именно досудебного оздоровления предприятий, отличная инициатива, которая должна побороть страх бизнесмена заявить о проблемах в бизнесе и тут же быть признанным банкротом.
Оценивая перспективность снижения числа банкротств, важно помнить, что эффективность новой части Закона о банкротстве будет обеспечена только путем последовательного реформирования иных институтов банкротства, а также формирования иного представления в бизнес кругах о процедурах банкротства.
В целом полезна инициатива законодательного закрепления возможных мер санации до начала процедур банкротства. Надо признать, что такие меры не являются чем-то революционным в законодательстве, в том числе и в самом Законе «О несостоятельности (банкротстве)» №127 -ФЗ. Уже в ст.1 указано, что он, в том числе, «регулирует порядок и условия осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства)». Профилактика банкротства за счёт реструктуризации задолженности, получения поручительств, гарантий, дофинансирование капитала, иные меры финансового оздоровления предприятий предусмотрены законодательством. Но целесообразно было бы, действительно, прописать нормы таким образом, чтобы данные меры могли бы в обязательном порядке предшествовать процедуре банкротства.
Инициирование банкротства без предварительного использования мер санации не должно быть столь лёгким, как это происходит в текущей практике. Но вместе с тем, должны быть определены не только возможные меры, но и субъекты их осуществления, возможные условия участия различных институтов в данных процессах. Вероятно, стоит применять к проблемным предприятиям временные льготы со стороны государства – налоговые, кредитные, предоставление госзаказов в приоритетном порядке и пр.
В случае реализации подобных новаций есть достаточно основания полагать, что будет достигнуто уменьшение числа банкротств и ослабление их негативных последствий.