Бизнес-сообщество столицы инициирует изменение закона о банкротстве

Бизнес-сообщество столицы РФ стало автором поправок в законодательный акт о банкротстве, определяющих меры досудебного оздоровления предприятий. Такими сведениями 12 мая поделилась Татьяна Минеева (уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве).



«Действующее законодательство о банкротстве не может спасти бизнес, а лишь принуждает его к банкротству. Достаточно долга в 300 тыс. рублей, чтобы кредиторы начали банкротить предприятия. Мы подготовили инициативу по «антибанкротным» поправкам в закон о несостоятельности (банкротстве) в части, касающейся инструментов санации. В ней прописаны прорывные инструменты досудебного оздоровления предприятий. По сути, это комплекс логичных и разумных мер, к примеру, обеспечения в виде залога, поручительства по обязательствам должника, реструктуризация долгов, отсрочка (рассрочка) платежей и так далее», – разъяснил представитель пресс-службы Минеевой (ист.: ТАСС).



Согласно информации уполномоченного по защите прав столичных предпринимателей, на законодательном уровне не закреплен термин «профилактика банкротства» и не описаны шаги, которые следует выполнять. Г-жа Минеева подчеркивает добровольный характер процедуры санации, которая будет отличаться от принудительного банкротства, почти всегда завершаемого ликвидацией и распродажей имущества должника.



Ожидается, что упомянутая инициатива станет частью ежегодного доклада бизнес-омбудсмена Москвы столичному мэру Сергею Собянину.