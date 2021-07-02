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Цена российского софта станет вполовину меньше для МСБ

1 июля в 11:19 Бизнес 0 437 Карина Мелова
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В четверг, 1 июля, правительственная пресс-служба уведомила о предоставляемой представителям малого и среднего бизнеса (МСБ) возможности приобрести отечественное программное обеспечение по сниженной цене. Сообщается, что порядок субсидирования для реализации этой инициативы, призванной способствовать развитию МСБ, одобрил глава кабмина Михаил Мишустин.

В соответствии с утвержденными правилами, размер скидки будет равен половине средней рыночной стоимости. «Субсидии предоставляются напрямую разработчикам ПО. Те, кто получил такую выплату, обязуются снизить стоимость своей продукции для малого и среднего бизнеса, чтобы такие предприятия могли сократить свои издержки на приобретение софта», – уточняется в сообщении.

Контролировать выплаты поручено Российскому фонду развития информационных технологий, который совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций проведет конкурсный отбор компаний-разработчиков софта. На финансирование данного плана в текущем году выделен 1 миллиард рублей, в последующие три года с этой целью будет потрачено 6 миллиардов рублей.

Таким образом члены правительства намерены содействовать внедрению отечественного ПО и развитию российского сектора информационных технологий.
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