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В июле всем российским ИП без работников придется активировать онлайн-кассы

1 июля в 12:25 Бизнес 0 354 Карина Мелова
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Вследствие прекращения действия отсрочки, предоставленной индивидуальным предпринимателям в 2019 г., ИП без наемных работников, работающие самостоятельно или продающие произведенные лично ими товары, с 1 июля должны применять онлайн-кассы.

Отсрочка обуславливалась федеральным законом № 129-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации», датируемым 6 июня 2019 года. Предположительно, нововведение коснется до 500 000 индивидуальных предпринимателей (ист.: ТАСС со ссылкой на советника уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Антона Свириденко).

«В системе онлайн-касс действует сложный порядок исключений. До лета могли не применять кассу все те, кто был ИП без наемных работников и оказывал, например, услуги – частный парикмахер или косметолог. Теперь такой парикмахер или косметолог должен применять кассу, если он работает как ИП. Теперь применять кассы должны все те, кто не указан в ст. 2 закона о контрольно-кассовой технике. То есть фотограф не должен, а единоличный автосервис – должен», – пояснил г-н Свириденко.
В то же время ряд ИП имеют право на отказ от онлайн-касс. К ним относятся плательщики налога на профессиональный доход, осуществляющие расчеты в труднодоступной местности и некоторые индивидуальные предприниматели на патентной системе налогообложения.

Как сообщалось в апреле, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов письменно обратился к главе кабмина Михаилу Мишустину с предложением распространить действие программы налогового вычета на ИП при условии установки ими онлайн-касс. Так, налоговый вычет для отдельно взятого предпринимателя мог бы быть равен примерно 20 000 руб. При этом расходы федерального бюджета с этой целью достигли бы 10–12 млрд руб. Однако кабмин инициативу не одобрил из-за нехватки средств.
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