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Мораторий на проверки малого бизнеса не закончится до 2023 года

Сегодня в 13:13 Бизнес 0 112 Карина Мелова
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В ходе выступления с речью на пленарном заседании Московского финансового форума премьер-министр Михаил Мишустин уведомил общественность о решении правительства Российской Федерации не заканчивать мораторий на плановые проверки малого бизнеса до начала 2023 года. Прежде согласие с продлением моратория выразил глава государства Владимир Путин (ист.: ТАСС).

В процессе обращения к участникам форума Мишустин заявил: «Сегодня хочу сказать, что правительством принято решение о продлении моратория на плановые проверки представителей малого предпринимательства на следующий год».

Проверять представителей МСП запретили в апреле 2020 г. Со временем Владимир Путин продлил мораторий на плановые проверки малого бизнеса на 2021 год. В мае уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, представляя ежегодный доклад главе государства о состоянии деловой среды, подчеркнул, что мораторий на проверки в минувшем году уменьшил объем собранных с бизнеса штрафов вшестеро, а именно на 200 миллиардов рублей.
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