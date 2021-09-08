Мораторий на проверки малого бизнеса не закончится до 2023 года

В ходе выступления с речью на пленарном заседании Московского финансового форума премьер-министр Михаил Мишустин уведомил общественность о решении правительства Российской Федерации не заканчивать мораторий на плановые проверки малого бизнеса до начала 2023 года. Прежде согласие с продлением моратория выразил глава государства Владимир Путин (ист.: ТАСС).



В процессе обращения к участникам форума Мишустин заявил: «Сегодня хочу сказать, что правительством принято решение о продлении моратория на плановые проверки представителей малого предпринимательства на следующий год».



Проверять представителей МСП запретили в апреле 2020 г. Со временем Владимир Путин продлил мораторий на плановые проверки малого бизнеса на 2021 год. В мае уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, представляя ежегодный доклад главе государства о состоянии деловой среды, подчеркнул, что мораторий на проверки в минувшем году уменьшил объем собранных с бизнеса штрафов вшестеро, а именно на 200 миллиардов рублей.