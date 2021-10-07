Крымский бизнес продолжит работать при следующей волне Covid-19

Очередная волна Covid-19 не приведет к ограничениям в функционировании бизнес-сектора в Крыму. Такую позицию озвучил в ходе заседания глава Республики Крым Сергей Аксенов (ист.: «Ъ»).



«Мы не будем закрывать предприятия или виды бизнеса. Будут какие-то ограничения с точки зрения количества мест и заполняемости залов в кинотеатрах, театрах», – пояснил он.



По мнению г-на Аксенова, наиболее подвержены инфицированию участники массовых событий, таких как различные встречи либо торжества, а также лица, перемещающиеся общественным транспортом. Он уверен, что вакцинация крайне необходима для преодоления пандемии коронавируса.



На полуострове 5 дней кряду устанавливается собственный антирекорд по числу зарегистрированных случаев коронавируса (суточный показатель 461). За весь период пандемии в Крыму заболели 82 276 человек, выздоровели – 70 264 пациента, скончались – 2654 гражданина.