Омбудсмен: МСБ в России сейчас нуждается в дополнительной поддержке

Основательница сети «Андерсон» Анастасия Татулова, выполняющая обязанности общественного уполномоченного по делам малого и среднего бизнеса, поделилась информацией о ведении диалога с Министерством экономического развития Российской Федерации касательно дополнительных способов поддержать бизнес-сектор в условиях пандемии Covid-19 (ист.: «Ъ»).



Г-жа Татулова предлагает позволить отсрочивать возврат долга по программе государственного кредитования ФОТ 3.0 и назначить дополнительные меры поддержки, учитывая активное введение в субъектах РФ различных ограничений, таких как QR-коды или сокращение рабочего времени заведений, связанных с коронавирусом.



Так, выступая на телевизионном канале «Дождь» (включен в РФ в перечень СМИ-иноагентов), омбудсмен сказала: «Я очень надеюсь, что будут какие-то меры приняты по поддержке, потому что я уже несколько недель разговариваю с Министерством экономики и прошу, чтобы в программе ФОТ 3.0 все-таки продлили срок возврата. И нужно все-таки вводить какую-то новую помощь».



Как известно, вице-премьер Татьяна Голикова предложила по причине стремительного распространения опасного вируса объявить нерабочими дни в период с 30 октября по 7 ноября. В ответ на это Анастасия Татулова заявила: «Ну что я могу сказать. У предпринимателей на эту фразу – «каникулы за счет работодателя» – уже аллергия выработалась. Конечно, цифры ужасные. То, что происходит со смертностью и заболеваемостью, ужасно, и кампания по вакцинации полностью провалена. И я опасаюсь, что это будет не неделя. Мы же помним, как все это было в прошлые разы, и я думаю, что это только начало, потому что явно не справляется страна с очередной волной».