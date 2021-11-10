Для МСБ стоимость отечественного софта будет снижена наполовину

Согласно уведомлению пресс-службы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, в стране развернута программа поддержки цифровизации МСБ как составляющая федерального проекта «Цифровые технологии» в контексте нацпрограммы «Цифровая экономика Российской Федерации». Отвечает за внедрение программы Российский фонд развития информационных технологий.



В частности, ведомство сообщает: «Компании смогут приобретать программное обеспечение российских производителей за полцены. Льготные условия реализованы за счет компенсации 50 % стоимости лицензии производителям программного обеспечения из федерального бюджета».



Сейчас МСП по льготной стоимости могут приобрести свыше 50 продуктов софта, включая «Эвотор», R-Keeper, 1С и пр. Перечень таких продуктов все время расширяется. Предприниматель должен числиться в реестре МСП, составленном ФНС России. С детальной информацией можно ознакомиться на веб-странице РФРИТ.



Замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максим Паршин резюмировал: «Новая мера поддержки направлена на повышение эффективности малых и средних компаний в результате цифровизации, внедрения отечественных облачных решений».



По данным гендиректора Российского фонда развития информационных технологий Александра Павлова, всего компании за полцены смогут приобрести минимум 400 000 лицензий на облачное программное обеспечение (ист.: Banki.ru).