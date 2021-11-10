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AstraZeneca намерена зарегистрировать свою вакцину от Covid-19 в России

19 ноября в 14:05 Бизнес 0 471 Карина Мелова
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Ссылаясь на пресс-службу AstraZeneca, информагентство ТАСС обнародовало информацию о намерении фармацевтической компании зарегистрировать в РФ свой прививочный препарат от ковида.

Прежде о решении AstraZeneca оставить заявку на регистрацию вакцины от коронавируса собственного производства в России поведал руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев во время встречи Bell Club.Live. По его словам, зарубежные производители для одобрения их прививочных препаратов в России должны оставить заявку в Министерстве здравоохранения Российской Федерации. Он также акцентировал внимание на том, что AstraZeneca – первый международный партнер РФПИ по комбинированным испытаниям совместных вакцин.

В декабре прошлого года Научный центр им. Гамалеи, РФПИ, группа компаний «Р-фарм» с компанией AstraZeneca подписали меморандум о совместном проведении исследований I компонента препарата «Спутника V» и вакцины AstraZeneca. Согласно промежуточным результатам испытаний в Азербайджане, вакцинация комбинацией препаратов «Спутник лайт» и AstraZeneca приводит к выработке значительного количества антител к Covid-19 (ист.: РФПИ).
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