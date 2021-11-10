AstraZeneca намерена зарегистрировать свою вакцину от Covid-19 в России

Ссылаясь на пресс-службу AstraZeneca, информагентство ТАСС обнародовало информацию о намерении фармацевтической компании зарегистрировать в РФ свой прививочный препарат от ковида.



Прежде о решении AstraZeneca оставить заявку на регистрацию вакцины от коронавируса собственного производства в России поведал руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев во время встречи Bell Club.Live. По его словам, зарубежные производители для одобрения их прививочных препаратов в России должны оставить заявку в Министерстве здравоохранения Российской Федерации. Он также акцентировал внимание на том, что AstraZeneca – первый международный партнер РФПИ по комбинированным испытаниям совместных вакцин.



В декабре прошлого года Научный центр им. Гамалеи, РФПИ, группа компаний «Р-фарм» с компанией AstraZeneca подписали меморандум о совместном проведении исследований I компонента препарата «Спутника V» и вакцины AstraZeneca. Согласно промежуточным результатам испытаний в Азербайджане, вакцинация комбинацией препаратов «Спутник лайт» и AstraZeneca приводит к выработке значительного количества антител к Covid-19 (ист.: РФПИ).