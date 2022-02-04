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Правительство расширяет поддержку турбизнеса

3 февраля в 15:36 Бизнес 0 225 Карина Мелова
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В соответствии с информацией, предоставленной председателем правительства Михаилом Мишустиным, внутрироссийские чартеры будут субсидированы Кабинетом министров. «С их помощью операторы смогут возместить до 50 % затрат на организацию рейсов. В национальном проекте по туризму на эти цели предусмотрено 1,2 млрд рублей ежегодно в течение ближайших трех лет», – сообщил г-н Мишустин (ист.: «Вести.Ру»).

Речь идет лишь об одной из мер поддержки туристического бизнеса. 3 февраля Кабмин пролонгировал на 2022 г. отмену взносов в резервный фонд объединения «Турпомощь», которые в зависимости от количества туристов достигают 50 000–500 000 рублей, и сокращение ежегодных отчислений в фонд персональной ответственности для туроператоров выездного туризма в 4 раза (до 0,25 %).

По данным Ростуризма, по состоянию на 1 февраля 2022 г. размер задолженности туристических операторов перед клиентами за отмененные путешествия уменьшился с 44 млрд более чем на 80 процентов и достиг 6,5 млрд рублей.
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