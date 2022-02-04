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В Минэкономразвития работают над упрощением процесса закрытия бизнеса

4 февраля в 13:48 Бизнес 0 199 Карина Мелова
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Министерство экономического развития Российской Федерации и Федеральная налоговая служба работают над проектом закона, упрощающим порядок ликвидации неактивного бизнеса для субъектов МСП. Такие сведения предоставляют «Опора России» и РБК, ссылаясь на участника обсуждения поправок.

В случае внесения соответствующих поправок в закон о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для закрытия юрлица понадобится лично, в электронном формате либо через нотариуса подать 1 заявление в ФНС, после чего налоговая служба выполнит проверки и за 5 дней рассмотрит заявление. Решение ФНС будет положительным, если компания зарегистрирована как субъект МСП, не платит НДС, освобождена от его исчисления и уплаты, ничего не должна кредиторам или сотрудникам, выполняет все обязательства по результатам налоговой проверки, не пребывает в процессе ликвидации, реорганизации, уменьшения уставного капитала или банкротства. Юридическое лицо не должно быть собственником недвижимого имущества и транспортных средств, при этом в ЕГРЮЛ не должно быть записи в его отношении о недостоверности сведений. Кроме того, в течение 3 месяцев третьи лица, на которых может повлиять ликвидация, имеют право высказать возражения.

Предположительно, поправки будут способствовать облегчению (в том числе в финансовом плане) процесса закрытия бизнеса и уменьшению нагрузки на налоговые органы.
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