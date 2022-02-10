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Новые правила разлива топлива неприемлемы для большинства АЗС

Сегодня в 14:54 Бизнес 0 206 Карина Мелова
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В понедельник, 14 февраля, глава Независимого топливного союза Павел Баженов в письменном виде обратился в Государственную думу с призывом обратить внимание на неприемлемость новых правил отпуска топлива, которые могут вступить в силу в РФ в 2024 году, для большинства автозаправочных станций.

«Предусмотренные в проекте санкции в совокупности с новыми требованиями к предельно допустимой погрешности налива для подавляющего большинства независимых топливных компаний фактически станут губительными, существенно подрывающими их финансовое положение, что потенциально может привести к массовому закрытию АЗС» (ист.: «Известия» со ссылкой на письмо г-на Баженова).

Подготовленные Росстандартом нормы с 1 января 2024 г. уменьшают предельную допустимую погрешность при недоливе топлива с 0,5 до 0,25 %. Штраф за несоблюдение требований вырастет со 100 тысяч рублей до 1 процента от оборота, но не менее 500 тысяч рублей. Об этом свидетельствует разрабатываемый Минюстом проект нового КоАП.

По словам г-на Баженова, АЗС не имеют достаточно материальных средств и соответствующих топливораздаточных колонок для воплощения новых норм. Согласно оценке экспертов, необходимое переоборудование АЗС потребует существенных затрат, а повышение штрафов может повлечь за собой банкротство заправок.
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