Новые правила разлива топлива неприемлемы для большинства АЗС

В понедельник, 14 февраля, глава Независимого топливного союза Павел Баженов в письменном виде обратился в Государственную думу с призывом обратить внимание на неприемлемость новых правил отпуска топлива, которые могут вступить в силу в РФ в 2024 году, для большинства автозаправочных станций.



«Предусмотренные в проекте санкции в совокупности с новыми требованиями к предельно допустимой погрешности налива для подавляющего большинства независимых топливных компаний фактически станут губительными, существенно подрывающими их финансовое положение, что потенциально может привести к массовому закрытию АЗС» (ист.: «Известия» со ссылкой на письмо г-на Баженова).



Подготовленные Росстандартом нормы с 1 января 2024 г. уменьшают предельную допустимую погрешность при недоливе топлива с 0,5 до 0,25 %. Штраф за несоблюдение требований вырастет со 100 тысяч рублей до 1 процента от оборота, но не менее 500 тысяч рублей. Об этом свидетельствует разрабатываемый Минюстом проект нового КоАП.



По словам г-на Баженова, АЗС не имеют достаточно материальных средств и соответствующих топливораздаточных колонок для воплощения новых норм. Согласно оценке экспертов, необходимое переоборудование АЗС потребует существенных затрат, а повышение штрафов может повлечь за собой банкротство заправок.