Развитие российского ИТ-сектора простимулируют экономической зоной

Российские компании, занятые в сфере информационных технологий и ориентированные на экспорт (не менее 50% выручки), могут стать резидентами свободной экономической зоны. Право на «вступление» в зону получат компании, специализирующиеся на облачных технологиях, интеллектуальной робототехнике, больших данных, киберспорте, продвижении ПО, а также создании музыкальных и аудиовизуальных произведений. Специальную виртуальную зону для ИТ-отрасли предлагает создать МЭР.



Концепция министерства, в частности, предусматривает введение налоговых льгот и ряда преференций для резидентов специальной экономической зоны, пишут «Ведомости». Это могут быть и компенсации таможенных пошлин при ввозе оборудования, и льготы по налогам на прибыль, по дивидендам, и освобождение от валютного контроля, освобождение от уплаты НДС, и т.д. За контроль работы зоны будет ответственна управляющая компания, которая, вдобавок к координационным функциям, будет собирать взносы.



Аналитики положительно оценивают инициативу МЭР, полагая, что она станет стимулом развития отечественного ИТ-сегмента. А вот в Минфине энтузиазма экспертов не разделяют, в большей степени, по части преференций по подоходному налогу.