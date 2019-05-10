|
Развитие российского ИТ-сектора простимулируют экономической зоной
Сегодня в 12:23 Экономика 4 215 Иван Тихонов
Российские компании, занятые в сфере информационных технологий и ориентированные на экспорт (не менее 50% выручки), могут стать резидентами свободной экономической зоны. Право на «вступление» в зону получат компании, специализирующиеся на облачных технологиях, интеллектуальной робототехнике, больших данных, киберспорте, продвижении ПО, а также создании музыкальных и аудиовизуальных произведений. Специальную виртуальную зону для ИТ-отрасли предлагает создать МЭР.
Концепция министерства, в частности, предусматривает введение налоговых льгот и ряда преференций для резидентов специальной экономической зоны, пишут «Ведомости». Это могут быть и компенсации таможенных пошлин при ввозе оборудования, и льготы по налогам на прибыль, по дивидендам, и освобождение от валютного контроля, освобождение от уплаты НДС, и т.д. За контроль работы зоны будет ответственна управляющая компания, которая, вдобавок к координационным функциям, будет собирать взносы.
Аналитики положительно оценивают инициативу МЭР, полагая, что она станет стимулом развития отечественного ИТ-сегмента. А вот в Минфине энтузиазма экспертов не разделяют, в большей степени, по части преференций по подоходному налогу.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также
Топилин: 13 регионов имеют дефицит бюджета на выплату индексаций по зарплатам бюджетниковСегодня в 18:56 Рынок труда
Сбербанком внедрена программа снятия наличных в банкоматах без банковского счетаСегодня в 18:23 Банки и кредитование
Путин: внимание к невыплате зарплат ослаблять нельзяСегодня в 17:57 Экономика
|
Самое читаемое Самое обсуждаемое
Пенсии будут назначать практически без участия человека Вводится единый порядок расчета размера прожиточного минимума пенсионеров Сбербанк: застройщикам отказывают в проектном финансировании из-за исков дольщиков Регулятор предлагает повысить порог страхования вкладов отдельным категориям вкладчиков Президент заявил о необходимости привлекать чиновников к серьезной ответственности за нарушения
Как Вы оцениваете перспективу создания отдельной виртуальной экономической зоны для ИТ-отрасли в РФ?
Эта инициатива может стать одной из значимых мер государственной поддержки высокотехнологичных предприятий, которая задает правильные ориентиры для развития. Мы положительно оцениваем и поддерживаем эти усилия, направленные на улучшение климата для развития бизнеса в целом и ИТ-отрасли в частности.
Предложение ведомства делает акцент на технологичных компаниях с высоким экспортным потенциалом. Надеемся, что и для других предприятий отрасли в разных сферах будут рассмотрены дополнительные меры поддержки в части регулирования логистики, требований сертификации, кредитования предприятий или получения банковских гарантий, временного снижения налоговой нагрузки и т.д.
Как Вы оцениваете перспективу создания отдельной виртуальной экономической зоны для ИТ-отрасли в РФ?
- Исходя из здравого смысла и предыдущего российского опыта можно только приветствовать любые налоговые преференции для ит-компаний. Был пример, когда даже незначительные налоговые льготы привели к росту ит-сектора и производства почти на 20% в год. Рассматриваемые в статье льготы носят существенный характер и привлекательны для любой компании, занимающейся экспортом разработки ПО. Это позитивные моменты. Определённый скепсис связан с некоторыми недоверием к эффективности проектов типа Сколково, нежеланием государства прямо идти на налоговые послабления. Сомнения усиливает реакция Минфина, предложившего перенести «задумку» в плоскость развития специальных административных районов — тут же противопоставление единому механизму развития территорий. Все это вызывает много вопросов, но при определенном лоббировании может быть реализовано, как и многое у нас.
Как Вы оцениваете перспективу создания отдельной виртуальной экономической зоны для ИТ-отрасли в РФ?
За последнее время было организовано немало специальных экономических зон, однако далеко не все из них показали свою эффективность. Если говорить о «Сколково» в контексте работающего института поддержки технологических компаний, то много усилий было затрачено на дополнения к законодательной инициативе. При этом деятельность по развитию сообщества «Сколково» в оффлайн удачно дополняет и выводит на новый уровень качество онлайн-сотрудничества ИТ-компаний. В сравнении с этим, виртуализация специальной экономической зоны вряд ли даст дополнительные преимущества ИТ-комьюнити.
Предоставление ряда льгот резидентам новой экономической зоны, безусловно, может оказать стимулирующее действие на ИТ-отрасль. Однако не стоит забывать о том, что поддержка экспортных операций, а также возможность владения компанией виртуальной экономической зоны иностранными гражданами могут быть нивелированы другими существующими препятствиями, например, сложностями инвестиционного климата и бюрократией импортно-экспортных операций.
С точки зрения управляющей компании, хотелось бы видеть основной ее функцией маркетинговый анализ перспективных рынков для российских экспортеров, лоббизм на уровне межгосударственных взаимоотношений. С учётом отрицательного мнения Минфина о данных предложениях, интересно ознакомиться с итоговым вариантом инициативы и уже после этого оценивать, к каким изменениям приведет создание подобной виртуальной экономической зоны.
Как Вы оцениваете перспективу создания отдельной виртуальной экономической зоны для ИТ-отрасли в РФ?
За последнее время российские IT-компании и стартапы получили целый комплекс поддерживающих мер. Сюда можно отнести различные налоговые преференции, льготы, субсидирование части кредитов. Инициатива Минэкономразвития — это движение в верном направлении, которое поможет российским технологическим стартапам и компаниям, в частности, работающим в сфере цифровых развлечений, более успешно действовать на родном или международном рынке.
Если государство продолжит практику поддержки и защиты инновационных компаний, мы сможем и увеличить долю российских IT-продуктов в экспорте, и сократить зависимость от импорта.