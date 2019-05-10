Инфляция в РФ будет рассчитываться без человеческого вмешательства

В первом квартале 2020 года процесс расчета инфляции в РФ может быть автоматизирован. С инициативой перехода на автоматизированный способ сбора данных выступают в Росстате. В ведомстве уточняют, что переход будет поэтапным; на каждом этапе будет улучшаться качество и скорость сбора информации.



Глава Росстата Павел Малков в интервью «Известиям» сообщил: «По каждой из 510 позиций мы должны научиться собирать информацию в автоматизированном режиме из административных источников: из баз данных Федеральной налоговой службы по контрольно-кассовой технике, из информационных систем органов власти, где аккумулируются сведения по стоимости коммунальных услуг, какие-то данные брать напрямую у ретейлеров».



В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) полагают, что инициатива Росстата - это ответ на недоверие россиян к статистическим данным. Автоматизированная система позволит выводить объективную картину по инфляции, без человеческого вмешательства. Таким образом, у граждан будет меньше сомнений и исчезнет ощущение того, что потребительские цены выше официально обнародуемых.