|
Инфляция в РФ будет рассчитываться без человеческого вмешательства
Сегодня в 15:30 Экономика 1 120 Иван Тихонов
В первом квартале 2020 года процесс расчета инфляции в РФ может быть автоматизирован. С инициативой перехода на автоматизированный способ сбора данных выступают в Росстате. В ведомстве уточняют, что переход будет поэтапным; на каждом этапе будет улучшаться качество и скорость сбора информации.
Глава Росстата Павел Малков в интервью «Известиям» сообщил: «По каждой из 510 позиций мы должны научиться собирать информацию в автоматизированном режиме из административных источников: из баз данных Федеральной налоговой службы по контрольно-кассовой технике, из информационных систем органов власти, где аккумулируются сведения по стоимости коммунальных услуг, какие-то данные брать напрямую у ретейлеров».
В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) полагают, что инициатива Росстата - это ответ на недоверие россиян к статистическим данным. Автоматизированная система позволит выводить объективную картину по инфляции, без человеческого вмешательства. Таким образом, у граждан будет меньше сомнений и исчезнет ощущение того, что потребительские цены выше официально обнародуемых.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также
Топилин: 13 регионов имеют дефицит бюджета на выплату индексаций по зарплатам бюджетниковСегодня в 18:56 Рынок труда
Сбербанком внедрена программа снятия наличных в банкоматах без банковского счетаСегодня в 18:23 Банки и кредитование
Путин: внимание к невыплате зарплат ослаблять нельзяСегодня в 17:57 Экономика
|
Самое читаемое Самое обсуждаемое
Пенсии будут назначать практически без участия человека Вводится единый порядок расчета размера прожиточного минимума пенсионеров Сбербанк: застройщикам отказывают в проектном финансировании из-за исков дольщиков Регулятор предлагает повысить порог страхования вкладов отдельным категориям вкладчиков Президент заявил о необходимости привлекать чиновников к серьезной ответственности за нарушения
Как Вы оцениваете перспективу перехода на автоматизированную систему расчета инфляции в РФ? По Вашему мнению, насколько точными будут данные?
Статистика – наука об анализе и интерпретации экономических данных. Сегодня большие данные и их майнинг все активнее внедряются во все сферы – в том числе, в принятие управленческих решений на основе бизнес-аналитики. В этом смысле стремление Росстата осовременить методы сбора информации для расчетов и анализа нельзя не приветствовать. Данных крупных торговых сетей о динамике продаж, среднем чеке и т.п., а также госбанков, контролирующих значительную часть финансового рынка, о динамике зарплат, перечисляемых их клиентами – крупными компаниями, а также о расходах домохозяйств по картам, а также о расходах и инвестициях крупных компаний, будет вполне достаточно для оценки ситуации, в том числе и инфляции, в «белом» секторе экономики. Тем более, что малый и средний бизнес продолжает сжиматься.
Оценку реальной инфляции – с учетом оборотов в неформальной экономике видимо, как обычно, будут проводить методом экспертных оценок.