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Песков: Кремль трезво оценивает благосостояние россиян

30 мая в 16:19 Экономика 0 146 Васильева Елена
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Администрация главы российского государства оценивает благосостояние граждан трезво и знает способы повысить его. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Такой комментарий он дал по поводу данных Росстата о том, что практически половине россиян хватает денег только на одежду и еду.

Он сказал: «Относимся к этому трезво. -Мы видим и понимаем, что происходит, но главное, что руководство четко знает, что нужно делать, чтобы эту тенденцию изменить в сторону позитивного результата. Безусловно, общее падение доходов констатируется многими организациями, которые занимаются статистикой, в том числе Росстатом. Не всегда можно понять ту или иную информацию, хотя, в целом, это общий фон, который, действительно, является объектом очень пристального внимания. Сам по себе процесс известен, безусловно, он вызывает обеспокоенность, но реализуется целый комплекс мер, направленных на исправление ситуации».

Песков также призвал к аккуратности в оценках статистических данных, поскольку иногда они изменяются «буквально на следующий день».

Представитель Кремля заявил о том, положительную динамику как экономике, так и благосостоянию граждан, призваны нацпроекты. Песков подчеркнул: «Речь идет не об отложенном эффекте, а о конкретных результатах, которые будут чувствовать люди непосредственно в этом году».

В числе причин ситуации, складывающейся с благосостоянием российских граждан, он назвал антироссийские санкции, торговые войны по всему миру, а также числе международную конъюнктуру и процессы в российской экономике. Песков отметил: «При том, что в целом макроэкономическая ситуация поддерживается в абсолютно стабильном состоянии».
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