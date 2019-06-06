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Орешкин: высокие темпы роста потребительского кредитования создают в России риск рецессии

Сегодня в 11:24 Экономика 0 120 Васильева Елена
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Стремительный рост потребкредитования создает риск рецессии в ближайшее время. Об этом в своем выступлении на ПМЭМ заявил министр экономичного развития России Максим Орешкин.

Он сказал: «Сейчас я считаю, что у нас перекос произошел в сфере потребительского кредитования. Можно говорить о том, что наибольший риск рецессии в России в ближайшие годы обусловлен проблемами в сфере потребительского кредитования».

Министр также подчеркнул, что в случае дальнейшего развития ситуации на рынке потребкредитования в подобном ключе, рецессия может наступить в России уже к 2021 году.
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