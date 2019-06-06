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Рост розничных цен на бензин сохранится в текущем году в пределах инфляционного уровня
Сегодня в 15:02 Экономика 0 46 Васильева Елена
Рост розничных цен на бензин до конца текущего года сохранится в пределах инфляционного уровня, хотя его стоимость заморожена только до 1 июля. Об этом в кулуарах ПМЭФ заявил журналистам министр энергетики Александр Новак.
Он заметил: «Что касается цен на розницу, они будут в пределах инфляции. Наша задача регулировать, в том числе за счет созданного инструмента, в рамках измененного налогового законодательства - обратного акциза, демпфера».
Министр также добавил, что демпферный механизм, параметры которого недавно утвердили на 2020 год, даст возможность сдержать рост цен в пределах инфляции и в следующем году. Он сказал: «Это правительственная политика сдерживать рост цен на топливо в пределах инфляции».
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