Китайская компания Huawei будет работать над созданием российской сети 5G

Соглашение с крупнейшим российским оператором мобильной связи МТС было подписано в кулуарах переговоров в Москве между президентом Китая Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным.



Это произошло в критический момент для компании, базирующейся в Шэньчжэне, которая сейчас находится на переднем крае усиливающейся торговой войны между Америкой и Китаем. Соединенные Штаты ведут кампанию против Huawei, полностью исключив ее из разработки собственных сетей 5G, а также отсекая ее от американского программного обеспечения и комплектующих, необходимых для производства смартфонов и сетевого оборудования.



Вашингтон также призывает союзников ограничить или запретить использование оборудования Huawei в своих сетях 5G, предупреждая, что Пекин может использовать создаваемую компанией инфраструктуру для сбора конфиденциальных данных в целях шпионажа. Компания Huawei неоднократно отрицала, что любой из ее продуктов представляет угрозу для национальной безопасности.



Huawei является крупнейшим в мире производителем и поставщиком телекоммуникационного оборудования, и вторым после Samsung по популярности брендом смартфонов. Но ограничения США представляют огромную угрозу для компании и могут задержать глобальное развертывание 5G. Следующее поколение сверхбыстрых сетей будет питать все – от автомобилей с автоматическим управлением до сетевых роботов.



Россия не разделяет обеспокоенность США по поводу безопасности и, кажется, не смущена потенциальным нарушением цепочки поставок Huawei.



Сделка с МТС не только создаст «коммерческое использование сетей 5G в России в самое ближайшее время, но и будет способствовать дальнейшему развитию экономических связей между Россией и Китаем», - заявил сегодня президент и исполнительный директор МТС Алексей Корня.



«Тот факт, что президент России и президент Китая ... присутствовали на церемонии, еще раз доказывает, насколько важны технологические партнерские отношения для России и Китая», - сказал в заявлении председатель правления Huawei Го Пин.



МТС заявила, что сделка будет охватывать развитие технологий 5G и запуск пилотных сетей 5G в России в текущем и в 2020 году.



Компания Huawei заявляет, что она создает запас комплектующих и диверсифицирует свою цепочку поставок, но аналитики говорят, что долгосрочный запрет на импорт запчастей из США действительно повредит компании.



Конкурирующие компании уже начинают извлекать пользу из сложившейся ситуации. За последние два месяца финская Nokia подписала 12 новых контрактов на 5G по сравнению с тремя, которые смогла заключить Huawei. Обе компании выиграли более 40 коммерческих контрактов 5G с операторами по всему миру.



Операторы беспроводной связи в Японии и Великобритании отложили начало продаж новых смартфонов Huawei.



По материалам www.edition.cnn.com