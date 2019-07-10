МВФ ухудшил прогноз роста ВВП РФ

Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз темпов роста российского ВВП в текущем году с 1,4% до 1,2%. Об этом сказано в распространенном сегодня заявлении Международного валютного фонда (МВФ) по итогам прошедших консультаций Исполнительного совета организации и РФ.



В документе сказано: «Рост экономики в 2019 году, по прогнозу, составит 1,2%, что обусловлено низкой оценкой роста в первом квартале, снижением цен на нефть и воздействием более высокой ставки НДС на частное потребление». МВФ в мае сообщил, что «в последние три года рост ВВП составлял в среднем 1,4% и прогнозируется сохранение подобных темпов роста и в 2019 году».



В МВФ указали также, что в РФ «инфляция стала снижаться и, как ожидается, вернется к целевому уровню в 4% к началу 2020 года».