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МВФ ухудшил прогноз роста ВВП РФ

17 июля в 15:26 Экономика 0 144 Васильева Елена
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Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз темпов роста российского ВВП в текущем году с 1,4% до 1,2%. Об этом сказано в распространенном сегодня заявлении Международного валютного фонда (МВФ) по итогам прошедших консультаций Исполнительного совета организации и РФ.

В документе сказано: «Рост экономики в 2019 году, по прогнозу, составит 1,2%, что обусловлено низкой оценкой роста в первом квартале, снижением цен на нефть и воздействием более высокой ставки НДС на частное потребление». МВФ в мае сообщил, что «в последние три года рост ВВП составлял в среднем 1,4% и прогнозируется сохранение подобных темпов роста и в 2019 году».

В МВФ указали также, что в РФ «инфляция стала снижаться и, как ожидается, вернется к целевому уровню в 4% к началу 2020 года».
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