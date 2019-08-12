Минэкономразвития: рост ВВП РФ составил в июле 1,7%

Рост ВВП России ускорился в июле до 1,7% в годовом выражении с июньского показателя в 0,8%. Об этом сообщается в материалах Минэкономразвития.



По итогам прошедших семи месяцев текущего года рост ВВП составил 0,9%. Во II квартале показатель роста сохраняется на таком же уровне.



Основной вклад в рост российского ВВП внесло промышленное производство, сказано в материалах ведомства, «которое второй месяц подряд демонстрирует уверенный рост - 2,8% г/г в июле после 3,3% г/г в июне». Положительный вклад внесло также сельское хозяйство, показатель роста которого составил 5,9%, в сравнении с 1% в мае и июне.



Другие базовые отрасли, такие как строительство, транспорт и розничная торговля продемонстрировали сдержанную динамику. Так, розничный товарооборот снизился с 1,4% в июне до 1% в июле. Темпы роста транспортной отрясли перешли к отрицательному показателю в -1,2%, а рост строительных работ сохраняется на уровне около нуля, в июле уровень составил - 0,2%.



В Материалах Минэкономразвития говорится, что инвестиции в основной капитал выросли во II квартале на 0,6% в годовом выражении, тогда как в I квартале уровень составлял 0,5%.



В министерстве отмечают: «Отчетные данные за апрель - июнь в целом соответствуют модельным оценкам Минэкономразвития, указывавшим на околонулевой рост инвестиций в основной капитал во II квартале 2019 года».



Рост ВВП по итогам текущего года ожидается на уровне в 1,3%. Ожидаемый уровень в 2020 году может, по оценкам министерства, вырасти на 2%.