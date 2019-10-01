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Механизм выплаты пенсионных накоплений будет пересмотрен
2 сентября в 11:18 Экономика 0 195 Васильева Елена
Пенсионным фондом России (ПФР) внесено предложение о повышении порогового размера накоплений, ниже которого пенсионеры получат всю накопленную пенсию единовременно, а не в виде помесячных выплат. Об этом сегодня сообщила газета РБК, ссылаясь на текст разосланного Министерством труда Министерством труда письма, в котором содержатся предложения ПФР.
Издание отмечает, что сейчас российские граждане, выходя на пенсию, получают все накопления единовременно, если сумма рассчитанных для них накоплений не превышает 5% от общей суммы пенсии. Когда данная сумма превышает 5%, гражданам назначаются накопительные пенсии. Аналитики подсчитали, что для назначения данного вида пенсии необходимы около 177 000 рублей пенсионных накоплений.
ПФР внес предложение о пересмотре механизма выплаты пенсий и назначении накопительных пенсий только тем россиянам, у которых она составит более 20% от установленного для пенсионеров на текущий год федерального прожиточного минимума, составляющего 8 846 рублей. Согласно данных издания, в случае реализации выдвинутых ПФР предложений возрастет доля россиян, которые будут получать накопительную пенсию в виде единовременных выплат.
Пресс-служба Минтруда подтвердила содержание письма. РБК сообщает также о том, что предложения ПФР направлены для выработки объективной позиции по данному вопросу в ЦБ, Минэкономразвития, Минфин, Национальную ассоциацию пенсионных фондов и Ассоциацию негосударственных пенсионных фондов. Представитель Минтруда заявил, что решение будет приниматься исключительно в интересах российских граждан. Центробанк и Минфин, подтвердив получение письма, отметили, что позиция по данному вопросу формируется.
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