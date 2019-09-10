Зарплаты бюджетников, не вошедших в «майский указ», будут проиндексированы с 1 октября

Заработные платы бюджетников, которые не вошли в «майский указ» президента РФ от 2012 года, проиндексируют на 4,3% с 1 октября текущего года. Об этом сообщила информагентству ТАСС пресс-служба Минтруда.



В Минтруде сообщили: «Федеральным законом от 29 ноября 2018 года "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" предусмотрены финансовые средства на индексацию фонда оплаты труда работников федеральных государственных учреждений на 4,3% с 1 октября 2019 года».



В министерстве уточнили, что к данным учреждениям относятся медико-социальные экспертизы, учреждения науки и соцсферы, учреждения гидрометеорологической службы, ветеринарные лаборатории, спасательные центры МЧС РФ, центры гигиены Роспотребнадзора, а также центры стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта и другие. Повышение коснется более 2 млн служащих федерального уровня.



Минтруд сообщает о запланированном повышении фонда оплаты труда служащих муниципальных и региональных бюджетных учреждений, которые не вошли в президентские «майские указы».