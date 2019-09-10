В Госдуму внесен проект закона о повышающем коэффициенте МРОТ

Фракция «Справедливая Россия» внесла в ГД проект закона об увеличении МРОТ. Текст законопроекта сегодня разместили в электронной базе данных нижней палаты парламента.



Законопроектом предполагается введение с 1 августа повышающего коэффициента для МРОТ равного 1,15 в отношении к сумме прожиточного минимума. На данный момент данные показатели совпадают для трудоспособного населения.



Пресс-служба процитировала слова Миронова: «После уплаты подоходного налога с минимальной зарплаты на руки человек все равно получает сумму меньше прожиточного минимума. Фактически он остается работающим бедным, это позорная ситуация для нашей страны. При таком соотношении [1,15] зарплаты граждан будут оставаться выше уровня прожиточного минимума и после удержания НДФЛ».



Миронов также напомнил об инициативе партии по освобождению россиян с низким уровнем доходов от уплаты подоходного налога. Он заключил: «Это программное требование коллеги в Госдуме и правительстве пока не поддерживают. Нашим новым законопроектом мы предлагаем другой подход: сделать МРОТ выше прожиточного минимума через добавочный коэффициент».