Минтруд: мошенники предлагают от имени министерства пособия

Мошенники от имени Минтруда организовывают рассылки с предложением «вывести пособия» в сумме 115 тысяч рублей. Пресс-служба Минтруда сообщает, что данные предложения не имеют ничего общего с министерством.



Пресс-служба министерства сообщила, что неизвестные от имени ведомства рассылают через мессенджеры объявления, в которых рассказывают о, якобы, «выводе денежного пособия на сумму 115 тыс. рублей от Министерства труда и социальной защиты России» для россиян, работавших в период с 1991 по 2019 годы.



В сообщении ведомства говорится: «Минтруд России сообщает, что информация о "выводе пособий" для работавших граждан, [которая ранее распространялась неизвестными через мессенджеры, через фейковую страницу в социальной сети Facebook], является недостоверной. Рекомендуем быть бдительными и не оставлять свои персональные данные на сомнительных ресурсах».



В пресс-службе министерства отметили, что Минтруд России не осуществляет рассылки сообщений россиянам.