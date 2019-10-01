|
Минтруд: мошенники предлагают от имени министерства пособия
30 сентября в 13:07 Экономика 0 197 Васильева Елена
Мошенники от имени Минтруда организовывают рассылки с предложением «вывести пособия» в сумме 115 тысяч рублей. Пресс-служба Минтруда сообщает, что данные предложения не имеют ничего общего с министерством.
Пресс-служба министерства сообщила, что неизвестные от имени ведомства рассылают через мессенджеры объявления, в которых рассказывают о, якобы, «выводе денежного пособия на сумму 115 тыс. рублей от Министерства труда и социальной защиты России» для россиян, работавших в период с 1991 по 2019 годы.
В сообщении ведомства говорится: «Минтруд России сообщает, что информация о "выводе пособий" для работавших граждан, [которая ранее распространялась неизвестными через мессенджеры, через фейковую страницу в социальной сети Facebook], является недостоверной. Рекомендуем быть бдительными и не оставлять свои персональные данные на сомнительных ресурсах».
В пресс-службе министерства отметили, что Минтруд России не осуществляет рассылки сообщений россиянам.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также
Кудрин: объемы незавершенного строительства превысили 5 трлн рублей30 сентября в 17:18 Недвижимость
Курс доллара США превысил 65 рублей30 сентября в 16:42 Финансовые рынки
Рябков: Россия ответит компенсирующими мерами на размещение ракет средней дальности в Европе30 сентября в 16:21 Внешняя политика
|
Самое читаемое Самое обсуждаемое
Греф: грядет первая революция госуправления РБК: Система быстрых платежей даст возможность совершать быстрые платежи с использованием биометрии лица Зарплаты бюджетников, не вошедших в «майский указ», будут проиндексированы с 1 октября АНПФ инициирует увеличение налогового вычета для клиентов НПФ Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза по урегулированию ситуации в Сирии и проблему прекращения ДРСМД
Архив статей