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Минтруд: мошенники предлагают от имени министерства пособия

30 сентября в 13:07 Экономика 0 197 Васильева Елена
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Мошенники от имени Минтруда организовывают рассылки с предложением «вывести пособия» в сумме 115 тысяч рублей. Пресс-служба Минтруда сообщает, что данные предложения не имеют ничего общего с министерством.

Пресс-служба министерства сообщила, что неизвестные от имени ведомства рассылают через мессенджеры объявления, в которых рассказывают о, якобы, «выводе денежного пособия на сумму 115 тыс. рублей от Министерства труда и социальной защиты России» для россиян, работавших в период с 1991 по 2019 годы.

В сообщении ведомства говорится: «Минтруд России сообщает, что информация о "выводе пособий" для работавших граждан, [которая ранее распространялась неизвестными через мессенджеры, через фейковую страницу в социальной сети Facebook], является недостоверной. Рекомендуем быть бдительными и не оставлять свои персональные данные на сомнительных ресурсах».

В пресс-службе министерства отметили, что Минтруд России не осуществляет рассылки сообщений россиянам.
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