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Минэнерго планирует повышение тарифа ФСК на 50% для прямых пользователей
Сегодня в 11:54 Экономика 0 144 Васильева Елена
Министерством энергетики РФ в правительство внесен проект федерального закона, которым предусматривается диверсификация тарифов входящей в «Россети» Федеральной сетевой компании (ФСК), речь, в частности, идет о повышении стоимости передачи электроэнергии по магистральным сетям на 50%. Об этом сообщает сегодня издание «Коммерсантъ», ссылаясь на знакомые с содержанием документа источники.
На данный момент размер тарифа для прямых потребителей магистральных сетей существенно ниже тарифа в распределительных сетях, поскольку в тарифы ФСК не включены надбавки, которые производители платят для снижения нагрузки на социальные объекты и население. Крупные предприятия, стремясь снизить нагрузки, подключаются к магистральным сетям напрямую.
Согласно данным Минэнерго, дифференцированные на 7-9% тарифы ФСК дадут возможность в течение семи лет переложить на прямых пользователей сетей до 2025 года нагрузку в сумме около 22 млрд рублей. Тарифы распределительных сетей, в свою очередь, снизятся на 2,5%.
По информации издания, в Минэнерго оставили без изменений ранее раскритикованный крупными промышленниками Федеральной антимонопольной службой (ФАС РФ) и Министерством экономического развития РФ законопроект. ФАС выступила против этого предложения, указав на то, что резкий скачок тарифов приведет потребителей к переходу на собственную генерацию.
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