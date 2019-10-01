Персональные данные более 60 млн граждан РФ попали в открытый доступ

Персональные данные 60 млн российских граждан попали в открытый доступ. Об этом написала сегодня газета «Коммерсантъ», ссылаясь на слова основателя специализирующейся на защите персональных данных от утечки компании DeviceLock Ашота Оганесяна.



Издание сообщает, что утечка затронула интересы около 60 млн российских граждан, являющихся, предположительно, клиентами Сбербанка. Их подробные персональные данные и финансовая информация были в августе выгружены в сеть на специализированном форуме, заблокированном Роскомнадзором.



Близкий к ЦБ РФ источник издания заявил, что данный инцидент является «выгрузкой» баз данных Сбербанка. По словам еще одного собеседника издания, информация была выгружена лицом, имеющим к ней административный доступ.



Оганесян сообщил «Коммерсанту», что в ходе проверки некоторых записей из попавшей в доступ базы, было выявлено, что данные принадлежат реальным людям, имеющим счета в Сбербанке.



В Сбербанке же изданию заявили, что такой объем похищенных данных «невозможен, так как общий объем активных кредитных карт в несколько раз меньше». К тому же, похищенные данные не позволят злоумышленникам списывать с карт клиентов средства, поскольку коды CVV в ней отсутствуют, а все транзакции, проводящиеся без карты, необходимо подтверждать смс-паролем.