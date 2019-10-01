Роскомнадзор потребовал от Сбербанка объяснения причин утечки персональных данных клиентов

Раскомнадзором сегодня направлено Сбербанку письмо с требованиями объяснения причин утечки персональных данных клиентов. Об этом сказано в распространенном пресс-службой ведомства сообщении.



В сообщении сказано: «Роскомнадзор утром в четверг, 3 октября, направил в адрес Сбербанка России письмо с требованием предоставить информацию о причинах, повлекших распространение персональных данных клиентов ПАО "Сбербанк России", о лицах, допустивших указанное распространение, и принятых мерах по устранению соответствующих последствий. Специалистами Роскомнадзора установлено, что на сегодняшний день база не распространяется в открытом доступе. Продолжается работа по изучению обстоятельств случившегося с целью уточнения признаков и типа нарушений».



В пресс-службе сообщили о том, что доступ к ресурсу, содержащему персональные данные, был ограничен на территории России еще в апреле текущего года по причинам, «не связанным с нарушениями в сфере персональных данных».



Газета «Коммерсантъ» сегодня сообщила, что утечка затронула интересы около 60 млн российских граждан, являющихся, предположительно, клиентами Сбербанка. Их подробные персональные данные и финансовая информация были в августе выгружены в сеть на специализированном форуме, заблокированном Роскомнадзором.



Близкий к ЦБ РФ источник издания заявил, что данный инцидент является «выгрузкой» баз данных Сбербанка. По словам еще одного собеседника издания, информация была выгружена лицом, имеющим к ней административный доступ.