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Роскомнадзор потребовал от Сбербанка объяснения причин утечки персональных данных клиентов
3 октября в 15:37 Экономика 0 109 Васильева Елена
Раскомнадзором сегодня направлено Сбербанку письмо с требованиями объяснения причин утечки персональных данных клиентов. Об этом сказано в распространенном пресс-службой ведомства сообщении.
В сообщении сказано: «Роскомнадзор утром в четверг, 3 октября, направил в адрес Сбербанка России письмо с требованием предоставить информацию о причинах, повлекших распространение персональных данных клиентов ПАО "Сбербанк России", о лицах, допустивших указанное распространение, и принятых мерах по устранению соответствующих последствий. Специалистами Роскомнадзора установлено, что на сегодняшний день база не распространяется в открытом доступе. Продолжается работа по изучению обстоятельств случившегося с целью уточнения признаков и типа нарушений».
В пресс-службе сообщили о том, что доступ к ресурсу, содержащему персональные данные, был ограничен на территории России еще в апреле текущего года по причинам, «не связанным с нарушениями в сфере персональных данных».
Газета «Коммерсантъ» сегодня сообщила, что утечка затронула интересы около 60 млн российских граждан, являющихся, предположительно, клиентами Сбербанка. Их подробные персональные данные и финансовая информация были в августе выгружены в сеть на специализированном форуме, заблокированном Роскомнадзором.
Близкий к ЦБ РФ источник издания заявил, что данный инцидент является «выгрузкой» баз данных Сбербанка. По словам еще одного собеседника издания, информация была выгружена лицом, имеющим к ней административный доступ.
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