Сбербанк: от утечки данных пострадали только 200 клиентов

Утечка персональных данных затронула интересы только 200 клиентов Сбербанка. Информацию о больших масштабах пока проверяют, она еще не подтверждена, сообщается на официальной странице Сбербанка в Facebook.



В сообщении банка сказано: «В интернет действительно попали технические данные по учетным записям кредитных карт. На данный момент подтверждена утечка записей по кредитным картам 200 клиентов. Информация о возможно большем масштабе утечки сейчас проверяется службой безопасности и на текущий момент не подтверждена».



В кредитной организации подчеркивают, что средства на всех картах клиентов находятся в полной безопасности, включая и тех клиентов, чьи данные оказались в открытом доступе. Учетные данные не дают мошенникам возможности украсть средства со счетов, так как в них нет CVV-кодов карт, как и логинов и паролей от интернет-банка.



Ранее сообщалось, что Сбербанком инициировано в связи с утечкой персональных данных клиентов служебное расследование. В качестве основной называется версия умышленных преступных действий одного из сотрудников банка, поскольку проникновение в базу данных извне невозможно.



В пресс-службе Роскомнадзора сообщили, что ведомством в адрес Сбербанка направлено письмо с требованием объяснить причины утечки персональных данных клиентов.