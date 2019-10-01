Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в 2019 году гораздо ниже 4%

Министерство экономического развития РФ прогнозирует существенного снижение уровня инфляции в России по итогам текущего года, а также в начале 2020 года и планирует обновление прогнозов по краткосрочным экономическим показателям. Об этом министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил журналистам в кулуарах 16-го заседания Валдайского клуба в Сочи.



Он отметил: «Неизбежно мы уходим существенно ниже 4% уже в этом году, и ниже 3% в первом квартале 2020 года. Я думаю, в конце декабря мы прогнозы обновим – по краткосрочным экономическим показателям – то, что мы увидим на конец этого года и то, что мы увидим в начале следующего года».



Министр также обратил внимание, что об остановке инфляционных процессов свидетельствует и динамика сентябрьских компонентов индекса деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ. Он добавил: «Те цифры, которые мы видим там, означают, что цены перестали расти в принципе, то есть инфляция остановилась».



По его словам, необходимо следить за индексом, поскольку его снижение в сентябре до 46,3 пункта после 49,1 в августе вызывает обеспокоенность.



Опасение, по словам Орешкина, вызывает также и снижение темпов глобального экономического роста.



Он отметил: «Рост будет ниже 3%, я думаю, что существенно ниже 3%. Мы сейчас увидим очередное понижение прогноза. Сейчас МВФ будет готовить, обновлять на этот год – они опустят ниже 3%. У них будут заоблачные ожидания на будущее, но на этот год они понизят ниже 3%. Может быть ближе к 2,5%».



Министр при этом пояснил, что снижение темпов роста мировой экономики отразится негативно на динамике экспорта, а это, в свою очередь, окажет влияние на российскую экономику. Он заключил: «У нас сейчас два главных риска, краткосрочных для экономического роста –

это внешний спрос и совокупный спрос внутри, связанный с синхронным замедлением всех видов кредитования».