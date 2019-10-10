Минтруд работает над предложениями по изменению системы заработных плат врачей

Минтруд разрабатывает предложения по внесению изменений в систему выплат заработной платы работникам сферы здравоохранения до 20 сентября следующего года. Об этом сегодня рассказали представителям СМИ в аппарате правительства.



В секретариате рассказали: «В части заработной платы в соответствии с поручением президента Российской Федерации Минтруд России совместно с субъектами Российской Федерации до 30 апреля 2020 года на основании их данных проведет анализ сложившейся ситуации с целью выработки до 20 сентября 2020 года предложений по изменению отраслевой системы оплаты труда в сфере здравоохранения».



В правительстве также напомнили о том, что работа в рамках процесса модернизации первичного звена здравоохранения будет проводиться в трех направлениях: модернизации районных и центральных больниц, привлечению кадров в первичное звено, а также по обеспечению достойной зарплаты врачей.



Данные Росстата сообщают о том, что более 12% зданий больниц первого звена необходима замена, реконструкция или капитальный ремонт, изношена практически половина оборудования этих больниц, а большинство поликлиник, районных и центральных районных больниц не имеют транспорта для выездов в отдаленные территории. В правительстве отметили: «Чтобы решить эти проблемы, регионы должны будут до 15 ноября 2019 года провести полную инвентаризацию своей медицинской инфраструктуры первичного звена».



В Минздраве сообщают, что на данный момент в первичном звене работают около 300 тысяч врачей, а также более 1 миллиона средних медицинских работников. В правительстве подчеркнули: «При этом системе не хватает еще свыше 150 тыс. медицинских работников».