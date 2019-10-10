Опрос: практически 70% российских граждан не имеют сбережений

Практически 70% российских граждан вовсе не имеют сбережений, а те, кто все-таки откладывают деньги, предпочитают хранить их наличными, а не на банковских счетах. Об этом сообщает исследование сберегательного поведения россиян, проведенного аналитическим центром НАФИ и предоставленного в распоряжение информагентства ТАСС.



В результатах исследования НАФИ говорится: «69% россиян вовсе не делают сбережений. Среди них половина (51%) отметили, что в ближайший год они не смогут накопить средства. Каждый пятый из не имеющих накоплений (21%) посчитал, что вероятность отложить деньги в ближайшее время для него только уменьшится. 17%, напротив, отметили, что их шансы накопить определенную сумму в следующие 12 месяцев возрастут, а, значит, они, возможно, начнут делать сбережения».



На данный момент только треть (31%) граждан имеют накопления, что на 4 п. п. больше уровня 2016 года. За последние 6 лет снизилась сумма, которую граждане России считают сбережениями: в 2013 году считали накоплениями средства в сумме 200 тысяч рублей, а в текущем году – в 101 тысячу рублей. Среди россиян, имеющих накопления, в течение двух лет выросла доля тех, чьи накопления увеличились с 23% в 2017 году до 35% в текущем.



Согласно данным центра, растет также доля россиян, уверенных в целесообразности хранения сбережений в наличной форме, а не на банковских счетах. В 2015 году в наличной форме сбережения хранили 25% россиян, в 2017 году – уже 31%, а в текущем их доля еще увеличилась – до 32%.



В исследовании отмечается: «Доля тех, кто отдал бы предпочтение банковскому вкладу для сбережений, нестабильна и последние четыре года колеблется в диапазоне от 32% до 39% (32% в 2015 году, 39% в 2017 году, 32% в 2019 году)».



Выросло, при этом, и число граждан, считающих, что сейчас подходящее время для накопления средств. В 2016 году таких было 11%, а в текущем – 23%. Каждый пятый респондент (24%) заявил, что данный момент совершенно неподходящий для создания сбережений. В 2016 году граждан, имеющих такую точку зрения, было 35%, а в 2017 году – 40%.



Опрос был проведен в октябре текущего года. Респондентами стали 1600 человек из 50 российских регионов в возрасте от 18 лет. Размер статистической погрешности не превышает 3,4%.