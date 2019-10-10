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Рост ВВП составит в России в текущем году около 1%

28 октября в 12:15 Экономика 0 327 Васильева Елена
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В III квартале ускорение роста экономики РФ связано с влиянием разовых факторов. Опрошенные порталом «Будущее России. Национальные проекты» эксперты считают, что в IV квартале текущего года рост ВВП замедлится, и окажется, по итогам года, на уровне 1%.

17 октября Минэкономразвития предварительно оценило рост ВВП России в III квартале. Согласно оценке министерства, в годовом выражении данный показатель вырос до 1,9% после 0,5% и 0,9% соответственно в I и II кварталах текущего года. Рост за три квартала, по оценке министерства, составляет 1,2%.

Эксперты портала отметили, что оценка Минэкономразвития несколько завышена или же связана со статистическими особенностями. Главный экономист по России и СНГ ИК «Ренессанс Капитал» Софья Донец отметила: «Оценка Минэкономразвития предварительная, мы ожидаем, что официальная оценка Росстата по ВВП в третьем квартале, которая выйдет в ноябре, может оказаться несколько ниже (на 0,2-0,3 процентного пункта). В целом рынок сейчас ожидает рост в третьем квартале в 1,5%».

По словам инвестиционного стратега «БКС Премьер» Александра Бахтина, при позитивной динамике роста промышленного производства в III квартале (2,9%) в отрицательной зоне роста осталось большинство сопутствующих показателей. Он пояснил: «Наибольшее беспокойство вызывают индексы PMI обрабатывающих производств, продемонстрировавших снижение до десятилетних минимумов в начале этой осени, в то время как Росстат продолжает рапортовать о сентябрьском росте объемов выпуска в обработке на 3,2% год к году. Мы считаем, что такие данные о «неустойчивом росте» могут в значительной мере снижать доверие к данным предоставляемой статистики, что существенно повышает сложность получения адекватных оценок экономических реалий».

Ускорение роста может также быть связано с особенности выполнения расчетов, считает один из экспертов группы суверенных рейтингов и прогнозирования Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Дмитрий Куликов. Он сказал: «Подобно тому, как в прошлом году первичные данные, отнесенные целиком на конец года вместо распределения равномерно на два предшествующих года, привели к существенному всплеску инвестиций и ВВП».
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