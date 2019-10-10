|
Рост ВВП составит в России в текущем году около 1%
28 октября в 12:15 Экономика 0 327 Васильева Елена
В III квартале ускорение роста экономики РФ связано с влиянием разовых факторов. Опрошенные порталом «Будущее России. Национальные проекты» эксперты считают, что в IV квартале текущего года рост ВВП замедлится, и окажется, по итогам года, на уровне 1%.
17 октября Минэкономразвития предварительно оценило рост ВВП России в III квартале. Согласно оценке министерства, в годовом выражении данный показатель вырос до 1,9% после 0,5% и 0,9% соответственно в I и II кварталах текущего года. Рост за три квартала, по оценке министерства, составляет 1,2%.
Эксперты портала отметили, что оценка Минэкономразвития несколько завышена или же связана со статистическими особенностями. Главный экономист по России и СНГ ИК «Ренессанс Капитал» Софья Донец отметила: «Оценка Минэкономразвития предварительная, мы ожидаем, что официальная оценка Росстата по ВВП в третьем квартале, которая выйдет в ноябре, может оказаться несколько ниже (на 0,2-0,3 процентного пункта). В целом рынок сейчас ожидает рост в третьем квартале в 1,5%».
По словам инвестиционного стратега «БКС Премьер» Александра Бахтина, при позитивной динамике роста промышленного производства в III квартале (2,9%) в отрицательной зоне роста осталось большинство сопутствующих показателей. Он пояснил: «Наибольшее беспокойство вызывают индексы PMI обрабатывающих производств, продемонстрировавших снижение до десятилетних минимумов в начале этой осени, в то время как Росстат продолжает рапортовать о сентябрьском росте объемов выпуска в обработке на 3,2% год к году. Мы считаем, что такие данные о «неустойчивом росте» могут в значительной мере снижать доверие к данным предоставляемой статистики, что существенно повышает сложность получения адекватных оценок экономических реалий».
Ускорение роста может также быть связано с особенности выполнения расчетов, считает один из экспертов группы суверенных рейтингов и прогнозирования Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Дмитрий Куликов. Он сказал: «Подобно тому, как в прошлом году первичные данные, отнесенные целиком на конец года вместо распределения равномерно на два предшествующих года, привели к существенному всплеску инвестиций и ВВП».
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также
Объекты ЖКХ готовы к зиме на 98%28 октября в 16:57 Государство
Песков: в Кремле нет позиции о возможности касающегося эвтаназии референдума28 октября в 16:33 Государство
Кабмин примет дополнительные меры для оказания помощи обманутым дольщикам28 октября в 16:10 Государство
|
Самое читаемое Самое обсуждаемое
ФСБ планирует внедрение на границах автоматических кабин для проверок биометрических документов Минстрой намерен бороться с недобросовестными потребителями Опрос: треть российских граждан не пойдут на понижение ожидаемой заработной платы при трудоустройстве Кудрин: в бюджете РФ на 2020 год недостаточно стимулов для экономического роста Moody’s считает российскую экономику слабой
Архив статей