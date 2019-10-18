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В системе быстрых платежей будет запущен сервис подписки
Сегодня в 13:49 Экономика 0 118 Васильева Елена
Платежный сценарий выполнения регулярных платежей через систему быстрых платежей (СБП), называемый иначе сценарий подписки, будет запущен в I полугодии 2020 года. Об этом информагентству ТАСС сообщила пресс-служба Национальной системы платежных карт (НСПК), являющейся оператором национальной платежной системы «Мир», а также операционным, платежным и клиринговым центром системы быстрых платежей.
В сообщении НСПК сказано: «Вариант сценария проведения платежей через СБП с рабочим названием «подписки» сейчас находится в разработке. Представить его рынку планируется ориентировочно в первом полугодии 2020 года».
В НСПК также отметили, что на данный момент говорить о деталях проекта преждевременно, поскольку реализация данного сценария еще находится на этапе разработки.
О возможности создания сервиса подписки впервые в мае текущего года сообщил директор СБП в Национальной системе платежных карт Дмитрий Колесников в ходе Международного форума «Дистанционные сервисы, мобильные решения, карты и платежи 2019». По его словам, разрабатывается также возможность денежных переводов между компаниями. Эти нововведения запланированы на текущий и 2020 годы.
В начале текущего года Банком России была запущена Система быстрых платежей, позволяющая россиянам переводить средства по номеру телефона. На данный момент к СБП подключились уже 20 банков, 10 из них – системно значимые.
СБП предполагает также оплату товаров и услуг в магазинах с использованием QR-кода.
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