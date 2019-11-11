Путин: существует риск прекращения транзита газа через территорию Украины

Существует риск прекращения транзита газа через территорию Украины, поскольку «Нафтогаз» новыми судебными исками обостряет ситуацию в процессе переговоров с «Газпромом». Об этом заявил журналистам президент РФ Владимир Путин по итогам саммита стран БРИКС.



Президент сказал: «Нафтогаз» предъявил очередной иск в суде . Бред какой-то. Обостряют ситуацию, зачем?».



Путин, при этом, отметил готовность российской стороны к соглашениям по любому законодательству. В ответ на вопрос журналистов о риске прекращения транзита через территорию Украины в свете истечения 31 декабря срока действия текущего контракта российский лидер сказал: «Если Украина успеет у себя имплементировать европейское законодательство . Смогут они это сделать в оставшийся период времени - ну хорошо. Они взяли на себя обязательства перед Европой, не перед нами. Пусть делают, мы готовы и к этому. Но не все от нас зависит. Поэтому риск прекращения транзита существует, наверно».



Он также подчеркнул, что Россия ранее заявляла о своей готовности к любым соглашениям с Украиной с участием Еврокомиссии.



Президент РФ сказал: «Украина хочет по украинским законам это отрегулировать? Пожалуйста! Мы готовы. Украина хочет отрегулировать по европейским законам, она взяла на себя обязательство принять европейское законодательство. Мы готовы, пожалуйста».



Действие текущих контрактов на транзит и поставку газа из России через Украину истекает 31 декабря. Россия к этому времени планирует запуск двух газопроводов в обход украинской территории – «Турецкий поток» и «Северный поток-2».