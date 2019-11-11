Силуанов: рост ВВП в России по итогам года может превысить прогнозируемый уровень в 1,3%

Рост ВВП в России в текущем году может превысить прогнозируемый показатель в 1,3%. В ходе выступления в Совете Федерации об этом сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.



Он сказал: «Мы уверены, что динамика роста экономики в этом году будет не ниже; возможно, выше, чем мы спрогнозировали».



Первый вице-премьер также добавил, что в правительстве отмечают позитивную динамику роста российской экономики. Первый вице-премьер резюмировал: «В октябре за месяц мы увидели темпы роста 2,2%. Посмотрим, насколько будет стабильным этот тренд, но начинают работать национальные проекты, начинают работать те меры, которые мы предпринимали для стимулирования экономического роста».



Глава Счетной палаты Алексей Кудрин ранее заявлял о том, что, согласно прогнозов ведомства, экономический рост в текущем году не превысит уровня в 1%.