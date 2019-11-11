|
Силуанов: рост ВВП в России по итогам года может превысить прогнозируемый уровень в 1,3%
25 ноября в 12:23 Экономика 0 568 Васильева Елена
Рост ВВП в России в текущем году может превысить прогнозируемый показатель в 1,3%. В ходе выступления в Совете Федерации об этом сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Он сказал: «Мы уверены, что динамика роста экономики в этом году будет не ниже; возможно, выше, чем мы спрогнозировали».
Первый вице-премьер также добавил, что в правительстве отмечают позитивную динамику роста российской экономики. Первый вице-премьер резюмировал: «В октябре за месяц мы увидели темпы роста 2,2%. Посмотрим, насколько будет стабильным этот тренд, но начинают работать национальные проекты, начинают работать те меры, которые мы предпринимали для стимулирования экономического роста».
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин ранее заявлял о том, что, согласно прогнозов ведомства, экономический рост в текущем году не превысит уровня в 1%.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также
Чем запомнится самая масштабная неделя распродаж в этом году?26 ноября в 22:04 Торговля
Минтруд создаст суперсервис для помощи людям с инвалидностью26 ноября в 17:55 Государство
Генеральный директор Huawei: мы можем быть № 1 и без Google26 ноября в 17:16 Финансовые рынки
|
Самое читаемое Самое обсуждаемое
И снова у «Боинга» проблемы: компании придется выполнить ремонт двигателей на 7 000 самолетов после очередной катастрофы Сбербанк и Mail.ru Group создадут совместное предприятие Володин: незаконная коллекторская деятельность должна быть уголовно наказуема Законопроект о несостоятельности физлиц объединит два способа банкротства Путин: результаты усилий кабмина по обеспечению роста уровня доходов россиян весьма скромны