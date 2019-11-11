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Песков: газовые переговоры России и Украины находятся в цейтноте
27 ноября в 14:29 Экономика 0 447 Васильева Елена
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не комментирует ход переговоров по газу между Россией и Украиной, подтвердив, что продолжается обмен коммерческими предложениями.
Представитель Кремля сказал: «Сейчас идет обмен коммерческими предложениями. Сформулированы и переданы украинской стороне наши предложения. Мы в цейтноте, времени мало. «Нафтогаз» должен оформить новую структуру, выполнить все необходимые процедуры, при этом нужно еще зарезервировать необходимое количество объемов газа».
Песков также отметил, что «это все требует времени, оно пока еще есть, но сокращается». Он добавил: «Поэтому работа ведется. Говорить о каких-то деталях переговоров сейчас невозможно».
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