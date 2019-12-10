На последнем заседании 2019 года регулятор снизил ключевую ставку

Сегодня, 13 декабря, совет директоров Центробанка принял решение о снижении ключевой ставки на 0.25 п.п. Таким образом, ставка опустилась до 6.25%. Текст решения опубликован Пресс-службой ЦБ на официальном сайте регулятора.



Предпосылкой для дальнейшего снижения ключевой ставки стали следующие факторы. Во-первых, замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировали аналитики. Инфляционные ожидания граждан понижаются. Во-вторых, темпы роста экономики РФ в третьем квартале повысились.



Такая конъюнктура на фоне проводимой денежно-кредитной политики дает возможность спрогнозировать, что инфляция по итогам 2020 года составит 3.5-4% и в дальнейшем будет колебаться около отметки в 4%.



«При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки в первом полугодии 2020 года. Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков», — отмечается в сообщении пресс-службы ЦБ.



Следующее заседание совета директоров Банка России запланировано на 7 февраля 2020 года.