«Турецкий поток» стартовал

Владимир Путин совместно с Реджепом Тайипом Эрдоганом привели в действие газопровод «Турецкий поток». Официальная часть важного события имела место в конгресс-центре «Халич» (Стамбул).



Участниками церемонии, помимо президента России, стали Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак, руководитель «Газпрома» Алексей Миллер, президент Сербии Александар Вучич, а также премьер-министр Болгарии Бойко Борисов. А. Новак и А. Миллер сделали доклады. Также присутствующие в зале имели возможность ознакомиться с деталями проекта, представленными в формате видео.



Когда все высокопоставленные лица поднялись на сцену, Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что их ожидает сюрприз. К тому времени на сцене разместили 2 участка трубы: один с текстом «Турецкий поток» на русском, а второй с надписью «Türkakim» на турецком. Неожиданно снизу появился третий участок с газовым вентилем, подписанный «Turkstream» на английском, ставший связующим звеном между двумя отрезками. Эрдоган, Путин, Вучич и Борисов повернули вентиль и, таким образом, условно запустили «Турецкий поток».



«Турецкий поток» является газопроводом из 2 ниток. Первая будет доставлять газ из РФ в Турцию, а вторая – в Южную и Юго-Восточную Европу. «Газпром» рассчитывает увидеть в числе потребителей российского газа Италию, Болгарию, Грецию, Сербию и Венгрию.