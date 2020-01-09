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Какие объекты имущества РФ будут подвержены приватизации в 2020–2022 гг.?

9 января в 13:56 Экономика 0 189 Карина Мелова
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На портале кабмина обнародован прогнозный план, а также основные направления процесса приватизации имущества РФ на 2020–2022 гг., который был утвержден Дмитрием Медведевым в конце прошлого года.

Представленный план охватывает 7 больших компаний. Среди них следующие: «Совкомфлот», Махачкалинский и Новороссийский порты, а также ВТБ. По расчетам правительства, федеральный бюджет будет каждый год пополняться на 3,6 миллиарда рублей благодаря процессу передачи государственной собственности частным лицам, если не принимать во внимание стоимость ценных бумаг компаний-лидеров в соответствующих секторах экономики.

Опубликованный план предполагает, что в течение трех лет процесс приватизации пройдут 186 АО, 86 федеральных государственных унитарных предприятий, доли участия Российской Федерации в 13 ООО и более 1 тысячи объектов другого имущества государственной казны.

Согласно упомянутому документу, власти обозначат точные сроки и способы приватизации, изучив конъюнктуру рынка и ознакомившись с мнением компетентных инвестиционных консультантов.
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