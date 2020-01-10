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В скором времени подорожает проезд по магистрали ЗСД

10 января в 19:10 Экономика 0 144 Карина Мелова
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От представителей городского комитета по инвестициям СМИ узнали о том, что 18 января следует ожидать повышения тарифов на передвижение транспортных средств по Западному скоростному диаметру (Санкт-Петербург). Цены повысятся как для плательщиков наличными средствами, так и для лиц, использующих транспондеры – электронные устройства, производящие оплату во время проезда автомобиля под специальным считывателем.

Стоимость проезда по ЗСД зависит от нескольких факторов, таких как вид транспорта, время суток, маршрут и способ внесения платы. Представитель компании «Магистраль северной столицы», которая заведует Западным скоростным диаметром, поделился с ТАСС следующей информацией: «Сейчас стоимость проезда за одну зону при оплате наличными составляет 100 рублей, с 18 января станет 150 рублей. Кратность суммы 50 была выбрана не случайно ؘ– при оплате наличными это экономит время при расчетах на пунктах». Он также добавил, что лица, управляющие мото- и легковым транспортом будут, двигаясь по большей части маршрутов, в среднем платить на 16 % больше. На некоторых отрезках пути увеличение тарифа перешагнет порог в 60 %, что должно ускорить движение на загруженных участках. При этом стоимость вариантов тарифов, позволяющих сократить плату за проезд при регулярном использовании ЗСД, останется прежней, равно как и цена безлимитных тарифов за месяц.

Комитет по инвестициям г. Санкт-Петербурга одобрил и посчитал оправданным рост тарифов, если учитывать постоянную разработку новых развязок, применение современных технических средств и создание дополнительных рабочих мест.
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